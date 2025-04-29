Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
30 апреля 2025 10:07  [73] Нижегородская область усилит сотрудничество с Курской после визита Глеба Никитина
30 апреля 2025 09:55  [65] Нижегородцы продолжают восстанавливать инфраструктуру в ДНР
30 апреля 2025 09:15  [96] К 2030 году качество среды в опорных населенных пунктах России планируют повысить на 30%
29 апреля 2025 16:48  [352] Быть или не быть памятнику Сталину в Нижнем Новгороде, выяснится в июне
27 апреля 2025 09:00  [440] Глеб Никитин поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма
25 апреля 2025 19:15  [1113] Эксперт-мониторинг с 18 по 25 апреля 2025 года от АНО "Минин-центр"
25 апреля 2025 17:40  [503] "Диктант Победы" написали более 30 тысяч жителей Нижегородской области
25 апреля 2025 17:19  [622] Возможное разделение Нижегородского района снова обсудят с жителями
25 апреля 2025 16:07  [508] Озвучены итоги II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина — сила России"
25 апреля 2025 15:52  [605] Единый бюджет Нижнего Новгорода и Кстова сформируют до конца года
Политика

К 2030 году качество среды в опорных населенных пунктах России планируют повысить на 30%

30 апреля 2025 09:15  [96] Политика
К 2030 году качество среды в опорных населенных пунктах России планируют повысить на 30%

В рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в России к 2030 году планируется повысить качество среды в опорных населённых пунктах на 30%, а к 2036 году — на 60%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Его слова приводятся на сайте российского правительства. 

Он отметил, что в единый перечень включено 2160 населённых пунктов, охватывающих практически всю территорию страны с учётом прилегающих районов. В числе "опорников" — все региональные центры и агломерации (212 пунктов), 183 территории с крупными инвестиционными проектами, 217 стратегически важных пунктов, а также 1548 поселений, обслуживающих соседние территории.  

"Таким образом, более половины опорных пунктов — это малые города, посёлки и сёла", — подчеркнул Хуснуллин. По его словам, все они войдут в программу комплексного развития, нацеленную на улучшение условий жизни.  

План охватывает 16 направлений, включая строительство и модернизацию жилья, расселение аварийного фонда, улучшение качества ЖКХ и дорог, развитие общественного транспорта, расширение доступа к интернету, подключение к газу, благоустройство и устранение стихийных свалок.  

Финансирование будет обеспечено за счёт новых инструментов: инфраструктурных облигаций, казначейских инфраструктурных кредитов, а также механизма списания региональных долгов по бюджетным займам.  

Как сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, с 2022 года по этим программам уже завершено более 630 проектов. Жители получили доступ к новым соцобъектам, современному транспорту, улучшенным коммунальным услугам.  

По его словам, обновлённая инфраструктура также способствует росту занятости, развитию жилых районов и притоку частных инвестиций, что напрямую влияет на экономику регионов. Новый механизм инфраструктурных казначейских кредитов продолжит работать на эти же цели.  

При этом для каждого типа опорного населённого пункта определены отдельные приоритеты.  

В малых городах и сёлах — это ускоренное развитие социальной сферы для сокращения оттока населения. Агломерациям предстоит усиливать экономическую устойчивость и инновационный потенциал. В стратегических локациях упор сделан на повышение качества жизни и снижение зависимости от градообразующих предприятий. В центрах с крупными инвестпроектами основной задачей станет развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение жилыми площадями для привлечения специалистов.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Правительство РФ село
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph