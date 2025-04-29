К 2030 году качество среды в опорных населенных пунктах России планируют повысить на 30% Политика

В рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в России к 2030 году планируется повысить качество среды в опорных населённых пунктах на 30%, а к 2036 году — на 60%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Его слова приводятся на сайте российского правительства.

Он отметил, что в единый перечень включено 2160 населённых пунктов, охватывающих практически всю территорию страны с учётом прилегающих районов. В числе "опорников" — все региональные центры и агломерации (212 пунктов), 183 территории с крупными инвестиционными проектами, 217 стратегически важных пунктов, а также 1548 поселений, обслуживающих соседние территории.

"Таким образом, более половины опорных пунктов — это малые города, посёлки и сёла", — подчеркнул Хуснуллин. По его словам, все они войдут в программу комплексного развития, нацеленную на улучшение условий жизни.

План охватывает 16 направлений, включая строительство и модернизацию жилья, расселение аварийного фонда, улучшение качества ЖКХ и дорог, развитие общественного транспорта, расширение доступа к интернету, подключение к газу, благоустройство и устранение стихийных свалок.

Финансирование будет обеспечено за счёт новых инструментов: инфраструктурных облигаций, казначейских инфраструктурных кредитов, а также механизма списания региональных долгов по бюджетным займам.

Как сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, с 2022 года по этим программам уже завершено более 630 проектов. Жители получили доступ к новым соцобъектам, современному транспорту, улучшенным коммунальным услугам.

По его словам, обновлённая инфраструктура также способствует росту занятости, развитию жилых районов и притоку частных инвестиций, что напрямую влияет на экономику регионов. Новый механизм инфраструктурных казначейских кредитов продолжит работать на эти же цели.

При этом для каждого типа опорного населённого пункта определены отдельные приоритеты.

В малых городах и сёлах — это ускоренное развитие социальной сферы для сокращения оттока населения. Агломерациям предстоит усиливать экономическую устойчивость и инновационный потенциал. В стратегических локациях упор сделан на повышение качества жизни и снижение зависимости от градообразующих предприятий. В центрах с крупными инвестпроектами основной задачей станет развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение жилыми площадями для привлечения специалистов.