Продолжительная магнитная буря идет в Нижний Новгород Общество

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В начале мая жителей Нижнего Новгорода ожидает продолжительная магнитная буря. Согласно данным сервиса my-calend.ru, геомагнитные возмущения начнутся уже вечером 1 мая и сохранятся в течение нескольких дней.

Первая волна активности накроет город около 21:00 1 мая. К полуночи интенсивность бури достигнет шести баллов по девятибалльной шкале и останется на этом уровне до шести часов вечера 2 мая. После этого геомагнитная активность немного снизится, но полностью не прекратится — уровень будет держаться на отметке в четыре балла.

3 мая буря продолжится с умеренной силой — около четырех баллов. Вечером 4 мая геошторм усилится до пяти баллов, а 5 мая этот уровень сохранится на протяжении всего дня.

Только 6 мая ближе к ночи, примерно в 21:00, магнитная активность начнет постепенно спадать, вернувшись к показателю в четыре балла.

Отметим, что в период геомагнитных возмущений метеочувствительные люди могут испытывать недомогание. Возможны головные боли, скачки артериального давления и повышенная утомляемость. Особую осторожность рекомендуется соблюдать людям с заболеваниями сердца и сосудов.

Ранее сообщалось, что на этой неделе нижегородцев ждут дожди. Из-за резкого похолодания отопительный сезон в приволжской столице может закончиться не 5 мая, как планировалось.