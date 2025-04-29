Почти 2 300 IT-ипотечных кредитов оформлено в Нижегородской области Экономика

IT-ипотека в Нижегородской области вышла за рамки лимитов. С момента запуска программы в 2022 году IT-специалисты Нижегородской области оформили 2 280 льготных ипотек на сумму свыше 17 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития.

В ведомстве подчеркнули, что из-за устойчивого высокого спроса на данный вид кредитования было принято решение отменить ограничения по объёму выдачи IT-ипотек для банков. Это позволит ускорить процесс одобрения заявок и расширить доступ к программе.

Кроме того, с 1 мая 2025 года и до конца октября того же года для заёмщиков будет снижена банковская комиссия. Это станет возможным благодаря дополнительным субсидиям, которые предоставят кредитным организациям.

По информации Минцифры России, по всей стране уже одобрено более 83,5 тысячи IT-ипотек. До завершения 2025 года планируется выдать ещё порядка 8 тысяч льготных кредитов для специалистов в сфере информационных технологий.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область входит в топ-10 субъектов РФ, где IT-ипотека наиболее востребована.

Напомним также, что программа IT-ипотеки продлена в Нижегородской области на новых условиях.