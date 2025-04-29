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Общество

Выяснилось, как автомобильные пробки влияют на психику нижегородцев

30 апреля 2025 11:50  [134] Общество
Выяснилось, как автомобильные пробки влияют на психику нижегородцев

Фото: Кира Мишина

Нижегородские дороги в последние недели испытывают серьезную нагрузку из-за ремонтных работ и подготовке к праздничным мероприятиям. Все это привело к росту числа автомобильных заторов. Редакция НИА "Нижний Новгород" решила выяснить, как многочасовое ожидание в пробках сказывается на психологическом состоянии водителей. Мы обратились за комментариями к кандидату психологических наук, доценту кафедры общей и клинической психологии ПИМУ, руководителю Психологической службы Марии Халак.

Длительность имеет значение

По словам Марии Халак, основной фактор, который влияет на психику водителя в пробке, — это длительность простоя. Она ссылается на исследование 2020 года, согласно которому уровень стресса прямо пропорционален времени, проведенному в заторе.

"Уже через 20-30 минут ожидания раздражительность водителя значительно возрастает", — отметила эксперт.

Кто за рулем — тоже важно

Также на восприятие дорожной ситуации сильно влияют личностные особенности. Как показали данные исследования 2016 года, водители с низкой стрессоустойчивостью, склонностью к перфекционизму или агрессии сильнее остальных подвержены негативным эмоциям во время нахождения в пробках. Чем выше внутреннее напряжение, тем вероятнее вспышки раздражения или даже агрессии.

Среда усиливает стресс

Не последнюю роль играет и окружающая обстановка. Температура в салоне, уровень шума, плохая вентиляция — все это усугубляет стресс. Халак уточнила: исследование 2022 года подтвердило, что при повышенной температуре уровень кортизола (так называемого "гормона стресса") возрастает на 15-20%. Это ведет к учащенному сердцебиению, повышению давления и ухудшению самочувствия.

На эмоциональном уровне у водителя может расти тревожность, проявляться агрессия — так называемая "дорожная ярость". На когнитивном уровне наблюдается снижение концентрации, ухудшение скорости и точности принятия решений.

Где в Нижнем особенно тяжко

Интересный факт: в Нижнем Новгороде была создана так называемая "стресс-карта" города. Как рассказала Мария Халак, под руководством ученых Софьи Полевой и Сергея Парина проводилось исследование с использованием телеметрии сердечного ритма. Таксисты и водители маршруток в течение месяца ездили по городу с датчиками, фиксировавшими уровень их стресса в реальном времени.

Результаты показали: наибольший стресс водители испытывают на Канавинском мосту, у Московского вокзала, в районе развязки улиц Новикова-Прибоя и проспекта Ленина, на Казанском шоссе и улице Родионова.

От редакции: исследование проводилось более пяти лет назад, потому есть вероятность, что сегодня водители стрессуют на других участках. Например, в районе площади Лядова.

Последствия не только сиюминутные

Пробки могут не просто испортить настроение, но и оказывать долговременное влияние. Исследование 2018 года показало: регулярное пребывание в заторах повышает риск депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний. Усталость накапливается, падает работоспособность, страдают семейные отношения. А, как дополнило исследование 2020 года, хронический стресс от пробок напрямую связан с нарушениями ПДД и повышенной аварийностью.

Что делать водителю?

Халак подчеркнула: пока строительство новых дорог и развязок продолжается, водителям стоит научиться управлять собственным состоянием.

"В странах с высокой плотностью населения, таких как Индия или Китай, стресс от пробок выражен ярче, но водители там чаще используют адаптивные стратегии: медитацию, разговоры с попутчиками", — рассказала она.

Российским автомобилистам она советует включать в арсенал способы самопомощи: слушать расслабляющую музыку, аудиокниги и подкасты, использовать навигаторы с учетом пробок — они снижают неопределенность и, как следствие, тревожность.

Кроме того, можно применять дыхательные практики: дыхание по квадрату, по треугольнику, абдоминальное дыхание. Эти техники помогают стабилизировать состояние и перезагрузиться.

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Теги:
ограничения пробки психология
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