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Общество

Психолог советует нижегородцам дышать и слушать подкасты в пробках

30 апреля 2025 12:12  [128] Общество
Психолог советует нижегородцам дышать и слушать подкасты в пробках

Фото: Александр Воложанин

Постоянные автомобильные заторы становятся все более ощутимой частью повседневной жизни нижегородцев. О том, как пробки влияют на самочувствие водителей и как с этим справляться, НИА "Нижний Новгород" рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и клинической психологии ПИМУ, глава Психологической службы вуза Мария Халак.

По словам специалиста, регулярное пребывание в пробках негативно сказывается на здоровье. Согласно данным исследования 2018 года, у водителей повышается риск развития депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, а накопленная усталость снижает работоспособность и может отражаться на семейных отношениях. Кроме того, данные 2020 года подтверждают: чем чаще водитель оказывается в заторах, тем выше вероятность нарушений ПДД и аварийных ситуаций.

Ситуация осложняется тем, что строительство новых транспортных развязок и дорог-дублеров — процесс небыстрый. А пока они не введены в эксплуатацию, количество пробок лишь возрастает из-за перекрытия отдельных участков. В таких условиях, отмечает Халак, особенно важно использовать стратегии снижения стресса.

"В странах с высокой плотностью населения, таких как Индия и Китай, стресс от пробок выражен еще сильнее. Но там водители чаще применяют адаптивные стратегии. Например, медитируют или общаются с попутчиками", — пояснила собеседница НИА "Нижний Новгород".

Мария Халак рекомендует нижегородским водителям практиковать простые, но действенные методы повышения стрессоустойчивости. Среди них — прослушивание расслабляющей музыки, подкастов, аудиокниг, а также использование навигаторов с учетом дорожной ситуации (например, Waze или Яндекс Карты), которые помогают снизить неопределенность и тревожность.

Также специалист советует освоить дыхательные упражнения: дыхание по квадрату, по треугольнику, абдоминальное дыхание. Эти техники помогают стабилизировать эмоциональное состояние и сохранять концентрацию за рулем.

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Теги:
Автомобили пробки психология
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