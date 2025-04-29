ОМК запускает медиапортал о героях войны и заводском подвиге к 9 Мая

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Объединённая металлургическая компания (ОМК) открывает новый корпоративный медиапроект, приуроченный к 80-летию Победы. Онлайн-платформа станет доступной для сотрудников всех предприятий компании, а также жителей городов, где в годы войны заводы будущей ОМК круглосуточно трудились для фронта — производили броневую сталь, корпуса снарядов и вносили свой вклад в общую Победу.
Интерактивный медиапортал под названием "С Победой в сердце" будет работать с 1 по 30 мая. Он соберёт в одном месте уникальные архивные материалы, фронтовую хронику, песни военных лет, а также личные воспоминания и семейные истории ветеранов и их потомков — сегодняшних работников ОМК.
Онлайн-проект оформлен как виртуальное пространство с "оживающими" предметами прошлого. Здесь старое радио, телевизор, фотоаппарат, пишущая машинка и семейный альбом становятся проводниками в эпоху войны. Пользователи смогут пролистать редкие фотографии, посмотреть видеозаписи, сделанные на заводах в 1940-е, послушать шлягеры довоенных и военных лет, рассказать о своих родных-героях, отправить слова благодарности ветеранам.
Особое место в проекте займёт праздничный прямой эфир "Радио Победы", который состоится 7 мая с 10:00 до 14:00 по московскому времени. В программе (0+) — музыкальные номера, стихи, рассказы из сборника "Взгляд из прошлого", созданного специально к юбилею Победы.
Также в эфире прозвучат поздравления от сотрудников, руководства и родственников фронтовиков-металлургов, чьи судьбы неразрывно связаны с историей предприятий ОМК.
Во время трансляции каждый желающий сможет позвонить по бесплатному номеру, передать привет коллегам и родным, а также попробовать свои силы в тематической викторине.
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