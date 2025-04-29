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Происшествия

Закрытый судебный процесс по делу вебкам-студии начался в Нижнем Новгороде

30 апреля 2025 16:57  [87] Происшествия
Закрытый судебный процесс по делу вебкам-студии начался в Нижнем Новгороде

В Нижегородском райсуде стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении 18 человек, которых обвиняют в незаконном распространении порнографических материалов через интернет. Среди подсудимых — двое предполагаемых организаторов и 16 девушек, работавших моделями в вебкам-студии.

По данным следствия, студия располагалась в офисном помещении на улице Ковалихинской.

Пресечь деятельность студии правоохранительным органам удалось ещё в 2022 году. Учитывая специфику обвинения, судебное разбирательство проходит в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде накрыли сеть борделей, работавших под видом массажных салонов.

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Теги:
Проституция Суд Уголовное дело
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