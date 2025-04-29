Занятия для будущих отцов проводятся в роддоме №4 Нижнего Новгорода Общество

В мае на базе родильного дома №4 Ленинского района Нижнего Новгорода стартует новая образовательная программа для будущих родителей, в которой впервые смогут принять участие не только женщины, но и мужчины. Занятия будут проходить в формате четырёх встреч, посвящённых основным темам: участие партнёра в родах, психологическая подготовка семьи к появлению ребёнка, уход за новорождённым и основы безопасного кормления. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По словам главного врача роддома №4 Эльвиры Биткиной, в последние годы значительно увеличилось число партнёрских родов, а роль отцов в воспитании и уходе за ребёнком стала заметно выше. В связи с этим, по её мнению, растёт потребность в доступной и достоверной информации от медицинских специалистов.

"Сегодня роддома всё активнее переходят к формату семейных родов. Многие мужчины уже не воспринимают своё присутствие на родах как модную тенденцию — это осознанная форма поддержки женщины, как эмоциональной, так и физической. Курсы помогают понять, как именно и в чём партнёр может быть полезен во время родов", — отметила Биткина.

Руководитель программы "Школа будущих мам" Елена Никитина уточнила, что в курс добавлены материалы о том, как партнёр может помочь женщине справляться с ощущениями при родах и адаптироваться к ним. Она подчеркнула, что знание особенностей состояния женщины во время родов позволяет мужчине эффективнее взаимодействовать с медицинским персоналом. По её словам, поддержка партнёра — это большое преимущество как для роженицы, так и для врачей. Главное, чтобы мужчина понимал: его задача — быть опорой для своей женщины.

Практические навыки, включая пеленание, купание, кормление и смену подгузников, участники курса будут отрабатывать на специальных тренажёрах и куклах. Для мужчин предусмотрен отдельный блок, посвящённый уходу за женщиной в послеродовом периоде — времени, когда ей особенно необходима помощь и внимание со стороны близких.

Если новая форма занятий вызовет интерес у нижегородцев, в роддоме планируют проводить такие курсы регулярно, формируя группы по мере поступления заявок.

В администрации роддома №4 подчеркнули, что одна из главных целей обновлённой программы — помочь женщине сохранить позитивные воспоминания о родах. Это соответствует задачам, поставленным перед медицинским сообществом в рамках национального проекта "Семья".

"Кроме того, мы ежегодно проводим традиционные “Дни беременных” — 7 апреля и 7 октября. На этих мероприятиях мы также приглашаем партнёров. Это своего рода экспресс-курс подготовки — за пять часов будущие родители получают концентрированную и полезную информацию: от игр с младенцами и правил обработки детского питания до дыхательных техник, облегчающих боль в родах. Обычно мы принимаем до 300 человек, и любой желающий может присоединиться. Анонсы с точным временем, местом и программой “Дней беременных” мы публикуем заранее на всех наших информационных ресурсах", — добавила Эльвира Биткина.

Национальный проект "Семья" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он стал продолжением проектов "Демография" и "Культура" и включает семь федеральных направлений: "Поддержка семьи", "Семейные ценности", "Культура для семьи", "Пушкинская карта", "Старшее поколение", "Охрана материнства и детства" и "Многодетная семья".