На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 апреля 2025 16:10  [55] Занятия для будущих отцов проводятся в роддоме №4 Нижнего Новгорода
30 апреля 2025 15:38  [87] Мининский университет устранил последствия пожара в корпусе на Ульянова
30 апреля 2025 15:26  [97] Платные парковки Нижнего Новгорода станут бесплатными в майские праздники
30 апреля 2025 15:09  [122] Еще один дом изымут в квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде
30 апреля 2025 14:37  [121] ОМК запускает медиапортал о героях войны и заводском подвиге к 9 Мая
30 апреля 2025 14:26  [108] Пожар на мусорном полигоне под Городцом полностью потушили
30 апреля 2025 13:47  [208] Чат-бот для сигналов о наркограффити появился после жалоб нижегородцев Мизулиной
30 апреля 2025 13:19  [106]  В нижегородских "Поездах здоровья" провели около 25 тысяч медицинских консультаций с начала года
30 апреля 2025 13:08  [168] Проект детской поликлиники в Сормове одобрен госэкспертизой
30 апреля 2025 12:50  [189] Более тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей
Общество

Занятия для будущих отцов проводятся в роддоме №4 Нижнего Новгорода

30 апреля 2025 16:10  [55] Общество
Занятия для будущих отцов проводятся в роддоме №4 Нижнего Новгорода

В мае на базе родильного дома №4 Ленинского района Нижнего Новгорода стартует новая образовательная программа для будущих родителей, в которой впервые смогут принять участие не только женщины, но и мужчины. Занятия будут проходить в формате четырёх встреч, посвящённых основным темам: участие партнёра в родах, психологическая подготовка семьи к появлению ребёнка, уход за новорождённым и основы безопасного кормления. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По словам главного врача роддома №4 Эльвиры Биткиной, в последние годы значительно увеличилось число партнёрских родов, а роль отцов в воспитании и уходе за ребёнком стала заметно выше. В связи с этим, по её мнению, растёт потребность в доступной и достоверной информации от медицинских специалистов.

"Сегодня роддома всё активнее переходят к формату семейных родов. Многие мужчины уже не воспринимают своё присутствие на родах как модную тенденцию — это осознанная форма поддержки женщины, как эмоциональной, так и физической. Курсы помогают понять, как именно и в чём партнёр может быть полезен во время родов", — отметила Биткина.

Руководитель программы "Школа будущих мам" Елена Никитина уточнила, что в курс добавлены материалы о том, как партнёр может помочь женщине справляться с ощущениями при родах и адаптироваться к ним. Она подчеркнула, что знание особенностей состояния женщины во время родов позволяет мужчине эффективнее взаимодействовать с медицинским персоналом. По её словам, поддержка партнёра — это большое преимущество как для роженицы, так и для врачей. Главное, чтобы мужчина понимал: его задача — быть опорой для своей женщины.

Практические навыки, включая пеленание, купание, кормление и смену подгузников, участники курса будут отрабатывать на специальных тренажёрах и куклах. Для мужчин предусмотрен отдельный блок, посвящённый уходу за женщиной в послеродовом периоде — времени, когда ей особенно необходима помощь и внимание со стороны близких.

Если новая форма занятий вызовет интерес у нижегородцев, в роддоме планируют проводить такие курсы регулярно, формируя группы по мере поступления заявок.

В администрации роддома №4 подчеркнули, что одна из главных целей обновлённой программы — помочь женщине сохранить позитивные воспоминания о родах. Это соответствует задачам, поставленным перед медицинским сообществом в рамках национального проекта "Семья".

"Кроме того, мы ежегодно проводим традиционные “Дни беременных” — 7 апреля и 7 октября. На этих мероприятиях мы также приглашаем партнёров. Это своего рода экспресс-курс подготовки — за пять часов будущие родители получают концентрированную и полезную информацию: от игр с младенцами и правил обработки детского питания до дыхательных техник, облегчающих боль в родах. Обычно мы принимаем до 300 человек, и любой желающий может присоединиться. Анонсы с точным временем, местом и программой “Дней беременных” мы публикуем заранее на всех наших информационных ресурсах", — добавила Эльвира Биткина.

Национальный проект "Семья" реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он стал продолжением проектов "Демография" и "Культура" и включает семь федеральных направлений: "Поддержка семьи", "Семейные ценности", "Культура для семьи", "Пушкинская карта", "Старшее поколение", "Охрана материнства и детства" и "Многодетная семья".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Нацпроект Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph