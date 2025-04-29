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Экономика

Более 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика в Дзержинске

30 апреля 2025 16:16  [63] Экономика
Более 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика в Дзержинске

Фото: минпром Нижегородской области

Более 100 предпринимателей из Нижегородской области приняли участие в Дне поставщика в Дзержинске. Мероприятие организовал областной центр «Мой бизнес» по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на Днях поставщика крупные региональные организации рассказывают о своих потребностях, а также о том, как принять участие в их программах закупок.

«Выстраивание деловых отношений внутри региона помогает компаниям упрощать вопросы логистики, контроля качества товара и коммуникации между партнерами. В этом году цикл Дней поставщика мы открываем в крупном промышленном городе Нижегородской области. На мероприятии представители крупных дзержинских предприятий озвучили перечень товаров и услуг, которые они планируют закупать при реализации своих проектов. После официальной части встречи потенциальные поставщики смогли лично задать вопросы заказчикам в формате деловых переговоров», – сообщил Максим Черкасов. 

Потенциальными заказчиками на мероприятии выступили АО «Сибур-Нефтехим» (производство нефтехимической продукции), АО «ДЗХО «Заря» (производство химического оборудования), ООО «Руссилика» (производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей), ООО «Фест-Логистик» (оптимизация бизнес-процессов приемки, обработки, хранения и отгрузки товаров на складах), ООО «Хромос-Инжиниринг» (производство газовых и жидкостных хроматографов, лабораторной мебели).

Также на мероприятии были организованы консультации со специалистами центра «Мой бизнес». Эксперты рассказали участникам встречи об инструментах господдержки в рамках федеральных проектов «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», а также региональных и федеральных программ развития, которые позволят региональным предприятиям дорасти до уровня, отвечающего требованиям заказчиков. 

«Мне хорошо знакома работа многих предприятий Дзержинска, которые приняли участие в Дне поставщика. Это современные компании, использующие в производстве передовые технологии и инновационное оборудование. Считаю, что поддержка взаимодействия между малым бизнесом и крупными предприятиями имеет огромное значение для развития экономики города. В Дзержинске более 102 тысяч человек заняты в различных отраслях, и подобные встречи создают благоприятные условия для установления новых кооперационных связей, что, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и реализации другого уровня проектов на территории города», – отметил глава городского округа город Дзержинск Михаил Клинков.

Руководитель дирекции по развитию особой экономической зоны Корпорации развития Нижегородской области Ольга Тихонова представила предпринимателям экосистему ОЭЗ «Кулибин», расположенной в Дзержинске, и те возможности, которые у них появятся при размещении на площадке.

«Дзержинская промышленность активно развивается, здесь размещено множество предприятий, реализующих интересные проекты в различных сферах. На данный момент резидентами ОЭЗ «Кулибин» являются 38 компаний, общий объем инвестиций по их проектам превышает 105 миллиардов рублей. В настоящее время Корпорация строит на госплощадке инженерную инфраструктуру, а в будущем на территории ОЭЗ и в непосредственной близости к ней появятся центры научных разработок, деловая инфраструктура и жилой комплекс», – отметила Ольга Тихонова. 

Кроме того, состоялась питч-сессия, на которой десять нижегородских производителей* презентовали потенциальным заказчикам свои производственные возможности. 13 компаний приняли участие в выставке продукции. Предприятия представили интерактивные решения для управления и обучения, услуги фулфилмента и логистики, пожарное и электротехническое оборудование, средства индивидуальной защиты, решения для автоматизации бизнеса, образовательные программы в сфере охраны труда, услуги по разработке бренда и упаковку из гофрокартона.

Следующий День поставщика запланирован на 10 июня с Госкорпорацией «Росатом». Для участия в мероприятии можно обратиться в областной центр «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). 

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
Нацпроект Промышленность
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