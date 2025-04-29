7 осцинициатив нижегородских организаций вышли на федеральный этап конкурса "Мой добрый бизнес" Экономика

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Семь нижегородских социальных практик были отмечены в ходе межрегионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес» - они дошли до финального этапа оценки и представляют наш регион на федеральном этапе конкурса. Конкурс объединяет социально ответственный бизнес и предпринимателей, чья деятельность направлена на решение социальных проблем и улучшение качества жизни.

«В текущем году конкурс «Мой добрый бизнес» отмечает свой десятилетний юбилей. За это время он стал масштабной площадкой для обмена опытом и тиражирования лучших социальных практик. Межрегиональный этап конкурса проводится по итогам регионального отбора, на который было подано 2 310 заявок со всей страны. Лидерами по количеству заявок стали Оренбургская и Нижегородская области — более 130 и 100 соответственно, Москва — свыше 90, а также Кемеровская область — более 80», — рассказала Татьяна Илюшникова.

На межрегиональный этап прошли 32 нижегородских проекта. Их оценка проходила в режиме онлайн на специальной интернет-платформе конкурса. Эксперты из всех регионов страны провели оценку наиболее перспективных проектов, отобранных на региональных этапах в каждом субъекте по таким критериям, как актуальность, социальное воздействие и социальный эффект, инновационный подход и информационная открытость, а для проектов в сфере народных художественных промыслов – перспективы сохранения и развития народных художественных промыслов.

«По результатам оценки наш регион впервые будет представлен на федеральном этапе конкурса «Мой добрый бизнес» сразу семью проектами. Это результат, отражающий активное развитие и высокое качество социальных инициатив при поддержке правительства и губернатора Глеба Никитина. Конкурс помогает выявить лучшие практики, вдохновляет предпринимателей искать нестандартные решения, инновационные подходы и способствует улучшению жизни людей», — отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Победителями межрегионального этапа стали:

- По направлению «Помощь со смыслом» (для субъектов малого и среднего предпринимательства):

• ИП Седова Наталья Юрьевна, проект «Общественная благотворительная швейная мастерская-коворкинг творческой переработки текстиля «Вместе просто» (г. Выкса), номинация «Серебряный бизнес»;

• ООО «Репер-НН», проект «Производство полимерных офтальмологических имплантатов массового применения для решения медико-социальных проблем, связанных с инвалидностью по зрению» (г. Нижний Новгород), номинация «Мой добрый стартап»;

• ИП Шаповалова Алена Евгеньевна (Музейный центр «Матрешкин Дом), проект «АРТ-крафт: творить по-русски», направленный на сохранение, возрождение и развитие традиций русской культуры (г. Семенов), номинация «Промыслы России»;

• ИП Малыгина Татьяна Владимировна, проект «Мастерская керамики «В гостях у мастера» по изготовлению дивеевской игрушки (г. Саров), номинация «Промыслы России».

По направлению «Социальное взаимодействие» (для крупного бизнеса):

• ПАО «Ростелеком», Нижегородский филиал, проект «Информационные технологии в сфере социального предпринимательства»;

• Выксунский завод ОМК, программа по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело»;

• Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», проект «Реализация благотворительных и инфраструктурных программ, направленных на поддержку молодежного и детского спорта, адаптацию людей с ограничениями по здоровью».

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области.

«За время проведения конкурса «Мой добрый бизнес» на участие в нем была заявлена 861 социальная практика нижегородских предпринимателей. Победителями региональных этапов стали 227 социальных проектов. Среди них -проекты, направленные на трудоустройство людей с инвалидностью, проекты в сфере социального обслуживания, дополнительного образования, культурно-просветительской сфере и социального туризма, что подчеркивает разнообразие и комплексность социальных практик Нижегородской области. За годы проведения конкурса региональные проекты ежегодно становятся победителями на федеральном уровне», — отметила директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина.

В прошлом году в федеральном этапе конкурса победителем стал проект по адаптивному скалолазанию «Нет недосягаемых высот» Максима Кавинова в номинации «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья». Это комплексная программа интегрированных занятий по адаптивному скалолазанию, направленная на реабилитацию и абилитацию людей с ОВЗ по большинству нозологий, включая нарушения зрения, слуха, ментальные нарушения, расстройства аутистического спектра, последствия ДЦП и другие. Программа также включает подготовку специалистов, научно-практическую деятельность и создание нового направления соревнований по правилам Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

«За восемь лет работы скалодрома более 750 детей и молодых людей с ОВЗ и инвалидностью, а также свыше 250 подростков с девиантным поведением прошли реабилитацию и абилитацию, проведено более 14 тысяч тренировок. Ежегодно более 200 семей получают возможность бесплатно посещать инклюзивные занятия в семейном досуговом центре», — рассказал Максим Кавинов.

Информация о конкурсе «Мой добрый бизнес» размещена на сайте Центра инноваций социальной сферы: https://cissno52.ru/moy_dobriy_business/.

Деятельность регионального Центра инноваций социальной сферы, созданного в 2017 году, позволяет выполнять задачи федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.