Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 апреля 2025 17:29  [83] ОМК получила награду за инновационный календарь с дополненной реальностью
30 апреля 2025 16:16  [25] 7 осцинициатив нижегородских организаций вышли на федеральный этап конкурса "Мой добрый бизнес"
30 апреля 2025 15:44  [139] Теперь "Лемана ПРО": как изменился гипермаркет в Нижнем Новгороде после ребрендинга
30 апреля 2025 15:17  [102] Ярмарки "Покупайте нижегородское" в мае пройдут в 19 муниципалитетах Нижегородской области
30 апреля 2025 13:18  [114] Корпорация МСП опубликовала "Календарь предпринимателя" на май 2025 года
30 апреля 2025 11:15  [304] Почти 2 300 IT-ипотечных кредитов оформлено в Нижегородской области
29 апреля 2025 17:33  [260] Минцифры РФ отменило лимиты для банков по объему выдаваемых льготных ИТ-ипотек
29 апреля 2025 15:50  [262] Нижегородский производитель электротехнических корпусов присоединился к федеральному проекту "Производительность труда"
28 апреля 2025 17:15  [401] Нижегородские предприятия получат средства для найма работников из других регионов
28 апреля 2025 15:04  [288] До 30 млн рублей могут получить нижегородские инноваторы на развитие своих проектов
Экономика

7 осцинициатив нижегородских организаций вышли на федеральный этап конкурса "Мой добрый бизнес"

30 апреля 2025 16:16  [25] Экономика
7 осцинициатив нижегородских организаций вышли на федеральный этап конкурса Мой добрый бизнес

Фото: ЦИСС НО

Семь нижегородских социальных практик были отмечены в ходе межрегионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес» - они дошли до финального этапа оценки и представляют наш регион на федеральном этапе конкурса. Конкурс объединяет социально ответственный бизнес и предпринимателей, чья деятельность направлена на решение социальных проблем и улучшение качества жизни.

«В текущем году конкурс «Мой добрый бизнес» отмечает свой десятилетний юбилей. За это время он стал масштабной площадкой для обмена опытом и тиражирования лучших социальных практик. Межрегиональный этап конкурса проводится по итогам регионального отбора, на который было подано 2 310 заявок со всей страны. Лидерами по количеству заявок стали Оренбургская и Нижегородская области — более 130 и 100 соответственно, Москва — свыше 90, а также Кемеровская область — более 80», — рассказала Татьяна Илюшникова.

На межрегиональный этап прошли 32 нижегородских проекта. Их оценка проходила в режиме онлайн на специальной интернет-платформе конкурса. Эксперты из всех регионов страны провели оценку наиболее перспективных проектов, отобранных на региональных этапах в каждом субъекте по таким критериям, как актуальность, социальное воздействие и социальный эффект, инновационный подход и информационная открытость, а для проектов в сфере народных художественных промыслов – перспективы сохранения и развития народных художественных промыслов.

«По результатам оценки наш регион впервые будет представлен на федеральном этапе конкурса «Мой добрый бизнес» сразу семью проектами. Это результат, отражающий активное развитие и высокое качество социальных инициатив при поддержке правительства и губернатора Глеба Никитина. Конкурс помогает выявить лучшие практики, вдохновляет предпринимателей искать нестандартные решения, инновационные подходы и способствует улучшению жизни людей», — отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.
Победителями межрегионального этапа стали:

- По направлению «Помощь со смыслом» (для субъектов малого и среднего предпринимательства):

    • ИП Седова Наталья Юрьевна, проект «Общественная благотворительная швейная мастерская-коворкинг творческой переработки текстиля «Вместе просто» (г. Выкса), номинация «Серебряный бизнес»;
    • ООО «Репер-НН», проект «Производство полимерных офтальмологических имплантатов массового применения для решения медико-социальных проблем, связанных с инвалидностью по зрению» (г. Нижний Новгород), номинация «Мой добрый стартап»;
    • ИП Шаповалова Алена Евгеньевна (Музейный центр «Матрешкин Дом), проект «АРТ-крафт: творить по-русски», направленный на сохранение, возрождение и развитие традиций русской культуры (г. Семенов), номинация «Промыслы России»;
    • ИП Малыгина Татьяна Владимировна, проект «Мастерская керамики «В гостях у мастера» по изготовлению дивеевской игрушки (г. Саров), номинация «Промыслы России». 

По направлению «Социальное взаимодействие» (для крупного бизнеса):

    • ПАО «Ростелеком», Нижегородский филиал, проект «Информационные технологии в сфере социального предпринимательства»;
    • Выксунский завод ОМК, программа по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело»;
    • Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», проект «Реализация благотворительных и инфраструктурных программ, направленных на поддержку молодежного и детского спорта, адаптацию людей с ограничениями по здоровью».

Региональным оператором конкурса выступает Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области.

«За время проведения конкурса «Мой добрый бизнес» на участие в нем была заявлена 861 социальная практика нижегородских предпринимателей. Победителями региональных этапов стали 227 социальных проектов. Среди них -проекты, направленные на трудоустройство людей с инвалидностью, проекты в сфере социального обслуживания, дополнительного образования, культурно-просветительской сфере и социального туризма, что подчеркивает разнообразие и комплексность социальных практик Нижегородской области. За годы проведения конкурса региональные проекты ежегодно становятся победителями на федеральном уровне», — отметила директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светлана Кашина.

В прошлом году в федеральном этапе конкурса победителем стал проект по адаптивному скалолазанию «Нет недосягаемых высот» Максима Кавинова в номинации «Лучший проект в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья». Это комплексная программа интегрированных занятий по адаптивному скалолазанию, направленная на реабилитацию и абилитацию людей с ОВЗ по большинству нозологий, включая нарушения зрения, слуха, ментальные нарушения, расстройства аутистического спектра, последствия ДЦП и другие. Программа также включает подготовку специалистов, научно-практическую деятельность и создание нового направления соревнований по правилам Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

«За восемь лет работы скалодрома более 750 детей и молодых людей с ОВЗ и инвалидностью, а также свыше 250 подростков с девиантным поведением прошли реабилитацию и абилитацию, проведено более 14 тысяч тренировок. Ежегодно более 200 семей получают возможность бесплатно посещать инклюзивные занятия в семейном досуговом центре», — рассказал Максим Кавинов.

Информация о конкурсе «Мой добрый бизнес» размещена на сайте Центра инноваций социальной сферы: https://cissno52.ru/moy_dobriy_business/.
Деятельность регионального Центра инноваций социальной сферы, созданного в 2017 году, позволяет выполнять задачи федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph