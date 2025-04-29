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Происшествия

Помощник машиниста выслушал приговор по делу о гибели человека в Арзамасе

01 мая 2025 07:00  [89] Происшествия
Помощник машиниста выслушал приговор по делу о гибели человека в Арзамасе

В Арзамасе суд признал виновным 46-летнего помощника машиниста мотовоза в нарушении правил безопасности на железной дороге, повлекшем смерть человека.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, трагедия произошла в январе 2023 года. Тогда помощник машиниста не подал звуковой сигнал при начале движения и не сообщил машинисту о том, что на путях находится человек.

Из-за этих действий мотовоз сбил работника, который от полученных травм скончался.

Суд квалифицировал действия железнодорожника по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

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Теги:
Арзамас Приговор Смертность
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