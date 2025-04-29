Помощник машиниста выслушал приговор по делу о гибели человека в Арзамасе

В Арзамасе суд признал виновным 46-летнего помощника машиниста мотовоза в нарушении правил безопасности на железной дороге, повлекшем смерть человека.
Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, трагедия произошла в январе 2023 года. Тогда помощник машиниста не подал звуковой сигнал при начале движения и не сообщил машинисту о том, что на путях находится человек.
Из-за этих действий мотовоз сбил работника, который от полученных травм скончался.
Суд квалифицировал действия железнодорожника по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
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