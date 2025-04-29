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Экономика

Нижегородские предприятия-экспортеры приглашаются к участию в региональном конкурсе "Экспортер года"

30 апреля 2025 16:19  [70] Экономика
Нижегородские предприятия-экспортеры приглашаются к участию в региональном конкурсе Экспортер года

Представители малого и среднего бизнеса Нижегородской области приглашаются к участию в региональном конкурсе «Экспортер года». Он проводится Центром поддержки экспорта Нижегородской области совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства региона в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что конкурс «Экспортер года» помогает выявить передовые практики предприятий в сфере внешнеэкономической деятельности. 
«Участие в конкурсе – это возможность для компаний получить признание со стороны экспертов и коллег, а также продемонстрировать свои достижения в области экспорта. Оценка конкурсантов будет проводиться по результатам деятельности в 2024 году по ряду критериев, включая объем экспорта, наличие международных сертификатов, качество сайта на иностранных языках, публикации в СМИ и участие в международных выставках», – рассказал Максим Черкасов. 
Победителей  регионального этапа конкурса будут выбирать в восьми номинациях: «Экспортер года в сфере промышленности», «Экспортер года в сфере машиностроения», «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса», «Экспортер года в сфере готового продовольствия» (высокие переделы), «Трейдер года», «Ответственный экспортер (ESG)», «Лучший молодой предприниматель-экспортер», «Прорыв года».
Участие в региональном конкурсе «Экспортер года» бесплатное. Его участниками становятся компании, подавшие заявку на окружной этап всероссийской премии «Экспортер года» до 21 мая 2025 года: https://www.exportcenter.ru/awards/. Уточняющие вопросы можно задать по телефону: 8 (831) 435-18-48.
 Подробная информация о региональном этапе конкурса представлена на официальном сайте Центра поддержки экспорта Нижегородской области: https://export-nn.ru/events/konkurs_exporter_goda_2024/. 
Победа в региональном конкурсе даст дополнительные баллы при участии в окружном этапе федеральной премии «Экспортер года». Победителей регионального конкурса «Экспортер года» определят в конце мая 2025 года. 
Региональный конкурс «Экспортер года» проводится ежегодно с 2019 года. Победителями конкурса в прошлом году в различных номинациях стали: ООО «Рудпром» (разработка, поставка, сервисное обслуживание дробильно-сортировочное и обогатительное оборудование), ООО «Промтехника» (производство спецавтомобилей, контейнеров, лабораторий, фургонов), ООО «Келтер Групп» (завод твердосплавных ножей для фрез по дереву), ООО «ГеоСМ» (производство геосинтетических материалов).
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. Цели нацпроекта — развитие внешнеэкономических связей с дружественными странами, увеличение экспорта товаров и услуг, рост поставок продукции АПК и создание международной экспортной инфраструктуры.

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Теги:
бизнес Нацпроект Экспорт
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