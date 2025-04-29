ОМК получила награду за инновационный календарь с дополненной реальностью Экономика

Фото: Вячеслав Хабаров

Объединенная металлургическая компания (ОМК) удостоилась диплома II степени на VII Всероссийском конкурсе "Корпоративный календарь" в номинации "Лучший квартальный календарь 2025 года".

Конкурс в этом году стал рекордным по числу участников: 86 проектов от 69 организаций из России и Республики Беларусь.

Календарь ОМК под названием "Есть решение" посвящен интеллектуальной металлургии. Его концепция построена на решении нестандартных задач — каждая страница содержит только условие и иллюстрацию, а ответ можно получить, воспользовавшись технологией дополненной реальности.

Под каждой задачей размещен QR-код, который ведет на веб-страницу с подробным разбором решения и финальным ответом. Такой подход подчеркивает идею, что даже самые сложные задачи можно решить с помощью логики, научного подхода и системного мышления.

Календарь стал частью образовательного проекта компании — библиотеки ОМК, которую формируют для партнеров. В прошлом году в нее вошла книга Якова Перельмана "Занимательная механика". Некоторые задачи для календаря были взяты именно из этого издания, другие — разработаны специалистами инженерно-технологических центров компании.

Таким образом, партнеры ОМК получают доступ к уникальному сочетанию классической научной мысли и современных инженерных решений.

"ОМК участвует в конкурсе уже четвертый год подряд и каждый раз получает высокую оценку жюри. В основе нашей работы — принципы торжества разума и стремления к развитию. Мы стараемся предложить не только оригинальную идею и оформление, но и активно используем технологии дополненной реальности", — отметил Денис Гнатюк, руководитель направления по развитию бренда Дирекции по бренду, коммуникациям и КСО.