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Общество

Длинные майские выходные предложили отменить как анахронизм

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Длинные майские выходные предложили отменить как анахронизм

Фото: Кира Мишина

Политолог Алексей Ярошенко выступил с предложением сократить майские праздники, объяснив это их негативным влиянием на экономику и эффективность труда. В разговоре с телеканалом "360" он отметил, что длинные выходные приводят к снижению производительности.

Ярошенко считает, что 1 Мая, изначально связанный с пролетарским интернационалом и революционной борьбой, утратил своё значение в современной России. По его мнению, сохранение этого праздника как государственного не соответствует реальной повестке труда и экономики. Эксперт также подчеркнул парадоксальность празднования Дня труда в выходной день, когда никто не работает.

"Привычка "выключать страну" на полторы недели в начале мая — анахронизм, за который мы сами же и платим: срывами сроков, потоком неэффективности, утратой темпа", - подчеркнул он.

Политолог предложил упразднить 1 Мая и сократить майские праздники до трёх дней — Дня Победы и ближайших выходных. Он также предложил организовать программы трудового участия молодёжи, добровольческой занятости и субботников в этот период. Для бизнеса и государственного сектора Ярошенко рекомендовал ввести более гибкое распределение отпусков, чтобы избежать массового одномоментного простоя.

Эти меры, по мнению эксперта, помогут улучшить экономическую ситуацию, повысить дисциплину и эффективность труда в условиях, когда от граждан и предприятий требуется максимальная отдача.

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