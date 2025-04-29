Длинные майские выходные предложили отменить как анахронизм

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Политолог Алексей Ярошенко выступил с предложением сократить майские праздники, объяснив это их негативным влиянием на экономику и эффективность труда. В разговоре с телеканалом "360" он отметил, что длинные выходные приводят к снижению производительности.
Ярошенко считает, что 1 Мая, изначально связанный с пролетарским интернационалом и революционной борьбой, утратил своё значение в современной России. По его мнению, сохранение этого праздника как государственного не соответствует реальной повестке труда и экономики. Эксперт также подчеркнул парадоксальность празднования Дня труда в выходной день, когда никто не работает.
"Привычка "выключать страну" на полторы недели в начале мая — анахронизм, за который мы сами же и платим: срывами сроков, потоком неэффективности, утратой темпа", - подчеркнул он.
Политолог предложил упразднить 1 Мая и сократить майские праздники до трёх дней — Дня Победы и ближайших выходных. Он также предложил организовать программы трудового участия молодёжи, добровольческой занятости и субботников в этот период. Для бизнеса и государственного сектора Ярошенко рекомендовал ввести более гибкое распределение отпусков, чтобы избежать массового одномоментного простоя.
Эти меры, по мнению эксперта, помогут улучшить экономическую ситуацию, повысить дисциплину и эффективность труда в условиях, когда от граждан и предприятий требуется максимальная отдача.
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