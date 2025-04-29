Врачи спасли нижегородку с тараканом в ухе

Фото:
Для жительницы Нижнего Новгорода выражение "тараканы в голове" внезапно обрело буквальный смысл — ночью она проснулась от сильной боли и странного ощущения движения в ухе.
С жалобами на шум и дискомфорт женщина обратилась к медикам только утром, сообщает медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека". Осмотр в ЛОР-отделении городской больницы № 35 быстро выявил неожиданную причину недомогания: в левом ухе пациентки оказался живой таракан.
По словам заведующего отделением Григория Белозёрова, насекомое удалось аккуратно извлечь при помощи микрохирургических щипцов. Операция прошла без осложнений.
Медики поясняют: тараканы — одни из самых сложных "гостей" для извлечения из уха. Эти насекомые не умеют ползать назад, к тому же их тело крайне хрупкое: при неосторожных действиях можно легко повредить насекомое и оставить фрагменты внутри. В данном случае удалось избежать подобных последствий.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+