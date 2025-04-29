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Общество

Врачи спасли нижегородку с тараканом в ухе

02 мая 2025 13:30  [97] Общество
Врачи спасли нижегородку с тараканом в ухе

Фото: лор Артем Кувшинов/ "Бокал прессека"

Для жительницы Нижнего Новгорода выражение "тараканы в голове" внезапно обрело буквальный смысл — ночью она проснулась от сильной боли и странного ощущения движения в ухе.

С жалобами на шум и дискомфорт женщина обратилась к медикам только утром, сообщает медицинский блогер Алексей Никонов в своем телеграм-канале "Бокал прессека". Осмотр в ЛОР-отделении городской больницы № 35 быстро выявил неожиданную причину недомогания: в левом ухе пациентки оказался живой таракан.

По словам заведующего отделением Григория Белозёрова, насекомое удалось аккуратно извлечь при помощи микрохирургических щипцов. Операция прошла без осложнений.

Медики поясняют: тараканы — одни из самых сложных "гостей" для извлечения из уха. Эти насекомые не умеют ползать назад, к тому же их тело крайне хрупкое: при неосторожных действиях можно легко повредить насекомое и оставить фрагменты внутри. В данном случае удалось избежать подобных последствий.

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Теги:
Врачи Здоровье Насекомые
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