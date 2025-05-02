Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Главные новости
02 мая 2025 11:36  [799] Адская жара может ждать Нижегородскую область летом 2025 года
01 мая 2025 14:05  [576] Канатная дорога возобновила работу в Нижнем Новгороде
30 апреля 2025 13:19  [615] Александр Харламов уходит с поста гендиректора ХК "Торпедо"
30 апреля 2025 11:50  [503] Выяснилось, как автомобильные пробки влияют на психику нижегородцев
29 апреля 2025 13:42  [491] Мать нижегородского живодера уволили из ННГУ
Последние новости
02 мая 2025 16:00  [118] Более 100 лип высадят в центре Нижнего Новгорода этой весной
02 мая 2025 15:35  [172] Жеребьевка на охоту в Нижегородской области стартовала в цифровом формате
02 мая 2025 15:28  [105] Нижегородцам рассказали, как распознать живодера в обычном человеке
02 мая 2025 15:18  [133] Жестокость без повода: почему люди издеваются над животными
02 мая 2025 14:18  [171] Движение транспорта ограничат на улице Слобода Печеры на месяц
Культура и отдых

Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы

02 мая 2025 16:28  [127] Культура и отдых

В Манеже Нижегородского кремля открылась выставка "Великая страна – Великая Победа. 1941–1945" (6+), посвящённая подвигу тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны. Экспозиция стала частью подготовки к 80-летию Победы и рассказывает о вкладе Горьковской области в общую победу: от производства танков и самолётов до работы эвакуированных заводов, госпиталей и сельских хозяйств.

В девяти тематических залах представлено более 500 экспонатов — подлинные документы, фотографии, предметы быта, инсталляции и мультимедиа, которые оживляют память о непростом времени. Выставка объединила усилия музеев, предприятий и историков, чтобы показать: Победа ковалась не только на фронте, но и в глубоком тылу.

Фото: Александр Воложанин

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945
Великая страна – Великая Победа. 1941–1945

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны ВОВ Выставка
Поделиться:
Последние фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20  [1365] Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
15 фото
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34  [1138] Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
12 фото
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17  [2959] Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
12 фото
Земное/Планетарное: фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
18 апреля 2025 16:40  [1326] "Земное/Планетарное": фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
18 фото
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33  [2195] Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
24 фото
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53  [3029] Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
17 фото
Главная  |  Разделы сайта  |  Фоторепортажи
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph