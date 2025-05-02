Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы

В Манеже Нижегородского кремля открылась выставка "Великая страна – Великая Победа. 1941–1945" (6+), посвящённая подвигу тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны. Экспозиция стала частью подготовки к 80-летию Победы и рассказывает о вкладе Горьковской области в общую победу: от производства танков и самолётов до работы эвакуированных заводов, госпиталей и сельских хозяйств.
В девяти тематических залах представлено более 500 экспонатов — подлинные документы, фотографии, предметы быта, инсталляции и мультимедиа, которые оживляют память о непростом времени. Выставка объединила усилия музеев, предприятий и историков, чтобы показать: Победа ковалась не только на фронте, но и в глубоком тылу.
Фото: Александр Воложанин
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