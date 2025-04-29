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Происшествия

Попытка ограбить 12-летнюю девочку обернулась для нижегородца уголовным делом

02 мая 2025 13:46  [83] Происшествия
Попытка ограбить 12-летнюю девочку обернулась для нижегородца уголовным делом

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело завели на 27-летнего жителя Нижнего Новгорода, попытавшегося ограбить 12-летнюю девочку в Канавинском районе. Он подозревается в покушении на разбой, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. 

По данным силового ведомства, утром 30 апреля на улице Путейской мужчина подошел к несовершеннолетней и, угрожая игрушечным пистолетом, потребовал у нее мобильный телефон и ювелирные украшения. Разбойника вспугнули прохожие, и он скрылся в неизвестном направлении. 

Правоохранители установили личность угрожавшего ребенку расправой. Вскоре мужчину задержали. Им оказался гражданин РФ, который проживает в приволжской столице. 

Сейчас следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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Теги:
Канавинский район Разбой Уголовное дело
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