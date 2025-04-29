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Экономика

Нижегородские предприниматели могут с помощью платформы МСП.РФ создать страницу о своем бизнесе

02 мая 2025 14:12  [51] Экономика
Нижегородские предприниматели могут с помощью платформы МСП.РФ создать страницу о своем бизнесе

Предприниматели Нижегородской области могут создать страницу о своем бизнесе с помощью платформы МСП.РФ, которую запустила Корпорация МСП.

Теперь более 1,2 млн пользователей в личных кабинетах стала доступна функция создания публичных страниц с информацией о своем бизнесе и возможность общения между собой в специальном мессенджере. Это предоставит бизнесу дополнительные возможности для продвижения и будет способствовать развитию связей внутри делового сообщества, что способствует реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 «Новый функционал цифровой платформы по созданию публичных страниц бизнеса фактически позволяет предпринимателям бесплатно создавать сайты-визитки своих компаний. А интегрированный мессенджер дает возможность устанавливать деловые контакты для сотрудничества и кооперации. Интерфейс соцсети помогает осуществлять поиск партнеров, делиться новостями, налаживать связи между предпринимателями из разных регионов для решения общих задач. Это очередной шаг к созданию на базе МСП.РФ цифровой экосистемы для малого и среднего бизнеса, которая станет не только единым окном, где собраны различные сервисы и инструменты развития, но и точкой притяжения предпринимательского сообщества», - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

На МСП.РФ доступно около 30 онлайн-сервисов, в том числе бесплатное обучение, конструкторы документов, регистрация товарного знака, проверка контрагента, а также получение финансирования с использованием федеральных и региональных мер поддержки. Благодаря полной цифровизации процесса, все этапы — от подачи заявки до подписания акта о предоставлении услуг — можно пройти онлайн, без необходимости личного посещения региональных органов власти или организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.

Цифровая платформа МСП.РФ запущена в начале 2022 года совместно с Минэкономразвития России. Пользователи платформы МСП.РФ - предприниматели и самозанятые граждане — при регистрации проходят верификацию через сайт Госуслуги.

Напомним, обо всех мерах поддержки нижегородские предприниматели, в том числе представители ИДТ, могут узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный с 2025 года президентом Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
бизнес Нацпроект
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