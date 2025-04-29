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Культура и отдых

Сергей Яковлев: "Путешествие из Северной столицы в "Столицу закатов" станет комфортнее для автотуристов"

02 мая 2025 14:13  [49] Культура и отдых
Сергей Яковлев: Путешествие из Северной столицы в Столицу закатов станет комфортнее для автотуристов

Фото: минтуризма Нижегородской области

В Санкт-Петербурге состоялась встреча министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева с председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича. В рамках встречи руководители ведомств обсудили межрегиональные проекты и перспективы развития автомобильного туризма.

«Автотуризм становится всё популярнее среди путешественников, особенно тех, кто ценит свободу передвижения и возможность самостоятельно планировать маршрут. В этом году путешествие из Северной столицы в «Столицу закатов» станет комфортнее для автотуристов благодаря реализации нашего совместного проекта «Три столицы: от рассвета до заката», объединяющего Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород», - рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Для автотуристов, в частности, разрабатывают «Путеводитель автопутешественника», который поможет сориентироваться в дороге и не пропустить интересные места.

«Для нас важно, чтобы наши гости могли комфортно и интересно путешествовать. Мы уже начали прорабатывать маршрут, позволяющий автолюбителям насладиться красотами природы и культурно-историческими памятниками сразу трёх значимых регионов страны. Уже этим летом мы проведем пилотный автопробег, чтобы протестировать новый маршрут и оценить его потенциал», - рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Реализация мероприятий по развитию автотуризма также предусмотрена нацпроектом «Туризм и гостеприимство». В рамках единой субсидии из федерального бюджета в 2025-2027 годах планируется создание туристическо-информационных центров, знаков туристической навигации, санитарных модулей и др.

Для автотуристов, путешествующих по трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области, портал «Знакомьтесь, Нижний» запустил спецпроект, где гостям и жителям региона предлагают на выбор пять удобных маршрутов – до Выксы, Дивеева, Арзамаса, Большого Болдина и Нижнего Новгорода.

Напомним, трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Нижним Новгородом, Москвой и Санкт-Петербургом было заключено в ходе XXV Петербургского международного экономического форума. Цель соглашения – реализация совместных проектов для развития внутреннего и въездного туризма, увеличение взаимных турпотоков и повышение уровня качества услуг и сервисов в отрасли.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

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Теги:
Нацпроект Путешествия Туризм
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