Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 мая 2025 20:10  [80] Нижегородка погибла после падения с обрыва в Дагестане
02 мая 2025 18:00  [155] 44-летний пассажир ВАЗа погиб при опрокидывании в кювет в Нижегородской области
02 мая 2025 13:46  [207] Попытка ограбить 12-летнюю девочку обернулась для нижегородца уголовным делом
02 мая 2025 13:18  [209] Пожар в частной бане на Бору унес жизнь 59-летнего мужчины
02 мая 2025 12:08  [424] Гибель четырех человек в ДТП под Нижним Новгородом закончилась уголовным делом
01 мая 2025 18:15  [477] Подозреваемого в нападении на ребенка в Канавине задержали
01 мая 2025 12:23  [318] Пожарные устранили восемь возгораний за сутки в Нижегородской области
01 мая 2025 11:38  [386] Полиция ищет мужчину, напавшего на ребенка в Канавине
01 мая 2025 10:06  [651] Мотоциклист попал в больницу после ДТП на Ильинской
01 мая 2025 09:30  [897] Директора компании по благоустройству в Заволжье осудят за мошенничество
Происшествия

Нижегородка погибла после падения с обрыва в Дагестане

02 мая 2025 20:10  [80] Происшествия
Нижегородка погибла после падения с обрыва в Дагестане

В Дагестане трагически погибла 64-летняя женщина из Нижнего Новгорода.

По данным телеграм-канала "Сапа Кавказ", несчастный случай произошел в районе села Ирганай, расположенного в Унцукульском районе. Туристка сорвалась с обрыва высотой около 2,5 метра и получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

По предварительной информации, на момент инцидента женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Смертность Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph