Нижегородка погибла после падения с обрыва в Дагестане Происшествия

В Дагестане трагически погибла 64-летняя женщина из Нижнего Новгорода.

По данным телеграм-канала "Сапа Кавказ", несчастный случай произошел в районе села Ирганай, расположенного в Унцукульском районе. Туристка сорвалась с обрыва высотой около 2,5 метра и получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

По предварительной информации, на момент инцидента женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.