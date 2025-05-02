Пасмурная и дождливая погода ждет нижегородцев на неделе с 5 по 11 мая Общество

Фото: Кира Мишина

Пасмурная и дождливая погода ждет жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе. Таковы данные сервиса "Яндекс Погода".

В понедельник, 5 мая, с самого утра будет тепло, но пасмурно. Днем прогнозируется до +17 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 9 м/с. К ночи похолодает до +9 градусов. Будет идти дождик. Ветер северо-западный, 4 м/с.

Во вторник, 6 мая, по прогнозу будет солнечно, но прохладно. Днем воздух прогреется только до +6 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. Порывы восточного ветра будут достигать 2 м/с. Осадки не прогнозируются.

В среду, 7 мая, нижегородцев снова ждет пасмурная погода, но без дождя. Днем столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3 м/с. К ночи похолодает до +4 градусов. Ветер подует с севера со скоростью 1 м/с.

В четверг, 8 мая, синоптики прогнозируют дожди и не более +11 градусов. В дневное время будет дуть северо-западный ветер с порывами до 4 м/с, а вечером и ночью - западный (3-2 м/с).

В пятницу, 9 мая, с утра ожидается солнечная погода и до +6 градусов. К обеду распогодится до +11. Правда, небо затянет облаками. Порывы западного ветра будут достигать 4 м/с. Вечером похолодает до +9 градусов, пойдет дождь. Ветер западный, 3 м/с. При этом ночью осадки не предвидятся. Будет до +5 градусов. Ветер юго-западный, 2 м/с.

В субботу, 10 мая, в Нижнем Новгороде прогнозируется переменная облачность и до +12 градусов тепла. Днем порывы западного ветра будут достигать 4 м/с. Ночью по прогнозу +4 градуса и северо-западный ветер, который подует со скоростью 2 м/с.

И если в субботу дожди в прогнозе не нарисованы, то в воскресенье, 11 мая, - наоборот. Причем, если верить синоптикам, они зарядят с самого утра и продолжатся до глубокой ночи. При этом днем воздух прогреется до +11 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 5 м/с. А ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов. Ветер северо-западный, 3 м/с.