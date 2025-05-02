Теплоход с пассажирами внезапно встал на якорь в Нижегородской области Происшествия

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, произошедшего на реке Волга в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом информирует пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Предварительно, 4 мая примерно в 16:30 возле села Безводное во время движения у пассажирского судна "Александр Радищев" неожиданно произошла самопроизвольная отдача кормового якоря.

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Судоходству на реке Волге ничего не угрожает, движение судов осуществляется без ограничений.

224 пассажира, находящихся на борту теплохода, будут доставлены в Нижний Новгород на скоростных судах типа "Валдай" и "Метеор".

Для проведения ремонтных работ к теплоходу направлен специальный корабль "Плотовод-678" с группой водолазов на борту.

В ходе прокурорской проверки будут тщательно изучены все обстоятельства случившегося, а также дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при судовождении. Особое внимание прокуратура уделит защите прав пассажиров.