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Происшествия

Теплоход с пассажирами внезапно встал на якорь в Нижегородской области

04 мая 2025 21:19  [42] Происшествия
Теплоход с пассажирами внезапно встал на якорь в Нижегородской области

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента, произошедшего на реке Волга в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом информирует пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Предварительно, 4 мая примерно в 16:30 возле села Безводное во время движения у пассажирского судна "Александр Радищев" неожиданно произошла самопроизвольная отдача кормового якоря.

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Судоходству на реке Волге ничего не угрожает, движение судов осуществляется без ограничений.

224 пассажира, находящихся на борту теплохода, будут доставлены в Нижний Новгород на скоростных судах типа "Валдай" и "Метеор".

Для проведения ремонтных работ к теплоходу направлен специальный корабль "Плотовод-678" с группой водолазов на борту.

В ходе прокурорской проверки будут тщательно изучены все обстоятельства случившегося, а также дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при судовождении. Особое внимание прокуратура уделит защите прав пассажиров. 

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Теги:
Прокуратура Судоходство ЧП
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