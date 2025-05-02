Нижегородская "Чайка" обыграла "Спартак" и сохранила шансы на финал МХЛ Спорт

Молодежная хоккейная команда нижегородского "Торпедо" – "Чайка" сумела сохранить интригу в полуфинале МХЛ, переиграв московский МХК "Спартак" в пятом матче серии.

Игра прошла 4 мая и завершилась победой нижегородцев со счетом 4:3. Автозаводцы первыми открыли счет благодаря голу Макара Ополинского (1:0). Позже Владимир Лаптев помог "Чайке" сравнять счет во втором периоде (2:2).

В заключительном игровом отрезке нижегородцы вырвались вперёд после шайб Глеба Пугачева и Яна Мельникова (4:2). "Спартак" попытался спасти матч и, заменив вратаря на дополнительного полевого игрока, сумел сократить отставание за 2 минуты 17 секунд до конца игры. Однако "Чайка" удержала победный счет.

В воротах нижегородской команды традиционно выступал 17-летний голкипер Марат Сабитов. В эпизоде с четвертым голом Сабитов отметился результативной передачей.

Таким образом, счет в полуфинальной серии стал 3:2 в пользу москвичей. Следующий матч (0+) команды проведут 6 мая в Нижнем Новгороде на льду Дворца спорта имени Виктора Коноваленко. Если "Чайка" вновь выиграет, судьба серии решится в последней игре. В случае поражения нижегородцы завершат сезон с бронзовыми медалями чемпионата МХЛ.