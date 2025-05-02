Более 3000 индивидуальных планов трудоустройства подготовила Нижегородская служба занятости Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 3 тысяч индивидуальных планов трудоустройства подготовила Нижегородская служба занятости в I квартале 2025 года.

Индивидуальный план содействия занятости – это персональная «дорожная карта» гражданина, которая включает варианты обучения или профессионального переобучения, психологическую поддержку, временную подработку на период поиска постоянного места и прочее. Карьерные консультанты при его составлении учитывают опыт, образование, ограничения по здоровью, предпочтительную форму занятости и оценивают жизненную ситуацию соискателя. Эта мера поддержки предоставляется с начала 2025 года всем гражданам, которые обращаются в службу занятости за помощью в трудоустройстве.

«Перед тем как сотрудники кадрового центра приступят к формированию индивидуального плана, гражданам необходимо пройти профилирование – заполнить специальную анкету на портале «Работа России». На основании анкеты консультант кадрового центра оценит профессиональные навыки, предыдущий рабочий опыт и отнесет гражданина к определенной группе. По итогам профилирования и будет сформирован индивидуальный план с указанием конкретных мер поддержки и сервисов в трудовой сфере», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Карьерные консультанты подготовили в 2025 году более трех тысяч индивидуальных планов. Все они прошли согласование с гражданами и взяты в работу.

«Мы стремимся к тому, чтобы граждане не просто находили работу, а получали возможность реализовать свой потенциал. Каждый человек уникален, и мы стремимся учитывать его потребности и возможности. Профилирование и индивидуальные планы трудоустройства позволят нам точнее определять потребности соискателей и предлагать им оптимальные решения», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Узнать подробнее о профилировании и индивидуальных планах можно в одной из 54 точек присутствия Нижегородского кадрового центра «Работа России» или получив консультацию по единому номеру контакт-центра: 8 (800) 250-47-47.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.