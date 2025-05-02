Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 мая 2025 10:42  [69] Более 3000 индивидуальных планов трудоустройства подготовила Нижегородская служба занятости
04 мая 2025 16:02  [336] Новые налоговые послабления ввели для нижегородских предпринимателей
04 мая 2025 10:08  [237] 20 бесплатных вебинаров об особенностях использования маркировки "Честный знак" пройдут в мае
03 мая 2025 13:52  [522] Предпринимателей на УНС пока не будут штрафовать за просрочку сдачи декларации
02 мая 2025 14:12  [436] Нижегородские предприниматели могут с помощью платформы МСП.РФ создать страницу о своем бизнесе
01 мая 2025 00:00  [571] Во сколько нижегородцам обойдется шашлык на майские праздники
30 апреля 2025 18:19  [1177] Проезд, рыба и шубы подорожали больше всего в Нижегородской области
30 апреля 2025 17:29  [575] ОМК получила награду за инновационный календарь с дополненной реальностью
30 апреля 2025 16:19  [435] Нижегородские предприятия-экспортеры приглашаются к участию в региональном конкурсе "Экспортер года"
30 апреля 2025 16:16  [389] 7 осцинициатив нижегородских организаций вышли на федеральный этап конкурса "Мой добрый бизнес"
Экономика

Более 3000 индивидуальных планов трудоустройства подготовила Нижегородская служба занятости

05 мая 2025 10:42  [69] Экономика
Более 3000 индивидуальных планов трудоустройства подготовила Нижегородская служба занятости

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 3 тысяч индивидуальных планов трудоустройства подготовила Нижегородская служба занятости в I квартале 2025 года.

Индивидуальный план содействия занятости – это персональная «дорожная карта» гражданина, которая включает варианты обучения или профессионального переобучения, психологическую поддержку, временную подработку на период поиска постоянного места и прочее. Карьерные консультанты при его составлении учитывают опыт, образование, ограничения по здоровью, предпочтительную форму занятости и оценивают жизненную ситуацию соискателя. Эта мера поддержки предоставляется с начала 2025 года всем гражданам, которые обращаются в службу занятости за помощью в трудоустройстве.

«Перед тем как сотрудники кадрового центра приступят к формированию индивидуального плана, гражданам необходимо пройти профилирование –  заполнить специальную анкету на портале «Работа России». На основании анкеты консультант кадрового центра оценит профессиональные навыки, предыдущий рабочий опыт и отнесет гражданина к определенной группе. По итогам профилирования и будет сформирован индивидуальный план с указанием конкретных мер поддержки и сервисов в трудовой сфере», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Карьерные консультанты подготовили в 2025 году более трех тысяч индивидуальных планов. Все они прошли согласование с гражданами и взяты в работу. 

«Мы стремимся к тому, чтобы граждане не просто находили работу, а получали возможность реализовать свой потенциал. Каждый человек уникален, и мы стремимся учитывать его потребности и возможности. Профилирование и индивидуальные планы трудоустройства позволят нам точнее определять потребности соискателей и предлагать им оптимальные решения», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Узнать подробнее о профилировании и индивидуальных планах можно в одной из 54 точек присутствия Нижегородского кадрового центра «Работа России» или получив консультацию по единому номеру контакт-центра: 8 (800) 250-47-47.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Работа Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph