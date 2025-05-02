Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 15-16 июля Общество

Фото: фотобанк Росконгресса

15-16 июля состоится пятый форум "Сильные идеи для нового времени" (16+), целью которого станет объединение инициатив со всей страны для достижения национальных целей до 2030 года. В рамках мероприятия также пройдёт награждение финалистов конкурса "Знай наших".

Форум стал площадкой, где обсуждаются нестандартные подходы к решению ключевых вызовов, стоящих перед страной. За четыре года интерес к проекту значительно вырос: по сравнению с 2020 годом число предложенных идей увеличилось на 208%. Всего организаторы получили почти 90 тысяч заявок — из всех регионов России и ещё 35 стран.

По словам председателя оргкомитета форума, заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина, форум позволяет выстроить прямой диалог между обществом, бизнесом, экспертами и властью.

"Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей. Чтобы реализовать амбициозные планы развития, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина", — отметил он.

В 2024 году форум охватит пять ключевых направлений: национальную социальную, предпринимательскую, технологическую, кадровую, а также экологическую и климатическую инициативы.

На мероприятии представят 100 сильнейших проектов, из которых 10 будут презентованы руководству страны. Подать заявку на участие можно до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф.

Конкурс "Знай наших" покажет новые имена

Параллельно с форумом завершится третий сезон конкурса "Знай наших", в котором участвуют представители малого и среднего бизнеса, демонстрирующие устойчивый рост в своих регионах.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула, что цель конкурса — поддержать компании, готовые выйти на новый уровень:

"Российские бренды — это новые герои экономики и предмет национальной гордости. Мы помогаем им стать известными по всей стране и укрепляем устойчивость экономики".

Приём заявок открыт до 15 мая на сайте знайнаших.аси.рф. Участники могут проявить себя в пяти основных номинациях: "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии".

Также предусмотрены специальные категории: "Бренды малых городов", "Культурный код", "Исторические регионы. Энергия созидания", "Кавказские бренды", "Комфортная жизнь для защитников Отечества" и "Молодёжные бренды".

Финалистов определят в мае-июне, а церемония награждения состоится в июле в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Победители получат грантовую поддержку и помощь в продвижении на маркетплейсах и в торговых сетях.