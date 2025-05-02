Пятый форум "Сильные идеи для нового времени" состоится 15-16 июля

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15-16 июля состоится пятый форум "Сильные идеи для нового времени" (16+), целью которого станет объединение инициатив со всей страны для достижения национальных целей до 2030 года. В рамках мероприятия также пройдёт награждение финалистов конкурса "Знай наших".
Форум стал площадкой, где обсуждаются нестандартные подходы к решению ключевых вызовов, стоящих перед страной. За четыре года интерес к проекту значительно вырос: по сравнению с 2020 годом число предложенных идей увеличилось на 208%. Всего организаторы получили почти 90 тысяч заявок — из всех регионов России и ещё 35 стран.
По словам председателя оргкомитета форума, заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина, форум позволяет выстроить прямой диалог между обществом, бизнесом, экспертами и властью.
"Мы видим, сколько в России мыслящих, инициативных и неравнодушных людей. Чтобы реализовать амбициозные планы развития, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина", — отметил он.
В 2024 году форум охватит пять ключевых направлений: национальную социальную, предпринимательскую, технологическую, кадровую, а также экологическую и климатическую инициативы.
На мероприятии представят 100 сильнейших проектов, из которых 10 будут презентованы руководству страны. Подать заявку на участие можно до 15 мая на платформе идея.росконгресс.рф.
Параллельно с форумом завершится третий сезон конкурса "Знай наших", в котором участвуют представители малого и среднего бизнеса, демонстрирующие устойчивый рост в своих регионах.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула, что цель конкурса — поддержать компании, готовые выйти на новый уровень:
"Российские бренды — это новые герои экономики и предмет национальной гордости. Мы помогаем им стать известными по всей стране и укрепляем устойчивость экономики".
Приём заявок открыт до 15 мая на сайте знайнаших.аси.рф. Участники могут проявить себя в пяти основных номинациях: "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии".
Также предусмотрены специальные категории: "Бренды малых городов", "Культурный код", "Исторические регионы. Энергия созидания", "Кавказские бренды", "Комфортная жизнь для защитников Отечества" и "Молодёжные бренды".
Финалистов определят в мае-июне, а церемония награждения состоится в июле в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Победители получат грантовую поддержку и помощь в продвижении на маркетплейсах и в торговых сетях.
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