Нижегородский производитель спецтехники присоединился к федеральному проекту "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО «Техномегадрайв» из Ворсмы стало 280-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Предприятие специализируется на проектировании, производстве и реализации спецтехники различного назначения.

«Инструменты федерального проекта «Производительность труда» позволяют улучшить показатели любой организации, независимо от сферы деятельности. Сегодня бережливые технологии в регионе внедряют производственные, строительные и логистические компании. Многие предприятия уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий. Выработка на пилотных участках этих компаний увеличилась не менее чем на 10 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК в течение шести месяцев будут работать на производственной площадке ООО «Техномегадрайв». Специалисты выберут пилотный поток, проанализируют рабочие процессы, выявят и устранят «узкие места». Параллельно будет проходить обучение сотрудников основам бережливого производства.

В настоящее время в Нижегородской области 28 производителей автокомпонентов внедряют инструменты федерального проекта «Производительность труда».

С 2019-го по 2024 год эта мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.