Нижегородский министр спорта Кабайло рассказал о состоянии избитой лошади Общество

Фото: Telegram-канал Дмитрия Кабайло

Глава министерства спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло выступил с заявлением по поводу инцидента, произошедшего в спортивной школе олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту. В своём телеграм-канале он подробно рассказал о текущем положении дел.

По словам министра, девушки осознают свою вину и раскаиваются, однако ответственность за поступки никто не отменял.

Также глава нижегородского минспорта поблагодарил всех, кто переживал за здоровье лошади по кличке Иоланта. По его словам, животное чувствует себя хорошо, активно ест, идёт на контакт с людьми и охотно участвует в тренировках.

Чиновник подчеркнул, что ни он, ни ведомство не одобряют жестокое обращение с животными. Министр отметил, что школа уже направила заявление в полицию, а инцидент находится на рассмотрении правоохранительных органов и комиссии по делам несовершеннолетних.

В учебном заведении прошло заседание педагогического совета. По его итогам было принято решение продлить отстранение учениц от занятий до тех пор, пока не будут получены официальные выводы от полиции и КДН.

"Многие пишут мне в комментариях и личных сообщениях, что девочек нужно исключить из школы. Поверьте, они уже столкнулись с серьёзным давлением как в учебной среде, так и в личной жизни", — отметил Кабайло.

Он добавил, что считает необходимым дождаться официального решения правоохранительных органов, прежде чем принимать меры дисциплинарного характера.

Напомним, что в Госдуме уже призвали наказать учениц нижегородской школы, избивших лошадь.