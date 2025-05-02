"Поезда здоровья" посетят 7 районов Нижнего Новгорода и еще 13 муниципалитетов региона

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В мае 2025 года «Поезда здоровья» посетят семь районов Нижнего Новгорода и еще 13 муниципалитетов региона. Прием пациентов будут вести одновременно в пяти мобильно-диагностических комплексах. График и адреса их работы опубликованы на сайте областного министерства здравоохранения.
В первую, сокращенную рабочую неделю месяца, с 5 по 7 мая, медики будут принимать жителей в Лукояновском, Княгининском, Кстовском и Чкаловском округах, а также в Ленинском и Кстовском районах Нижнего Новгорода.
С 12 по 15 мая к специалистам смогут обратиться пациенты из Балахнинского, Бутурлинского, Городецкого и Шатковского округов и из Канавинского района Нижнего Новгорода.
С 19 по 23 мая мобильные медицинские бригады побывают в Большемурашкинском, Перевозском и Сокольском округах, а также в Московском и Приокском районах областного центра.
С 26 по 29 мая специалисты посетят Вадский, Ковернинский и Лысковский округа, а также Автозаводский и Сормовский районы Нижнего Новгорода.
В министерстве здравоохранения региона напомнили, что всем желающим посетить врачей необходимо иметь при себе документы (паспорт, СНИЛС, полис ОМС). При наличии какого-либо установленного диагноза следует принести с собой ранее выданную медицинскую документацию – это поможет специалисту глубже погрузиться в историю болезни.
Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.
Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
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