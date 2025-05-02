Нижегородские депутаты рассказали о подвигах своих родных в годы войны Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Накануне 9 Мая нижегородцы участвуют в памятных мероприятиях, приводят в порядок воинские захоронения и вспоминают подвиги тех, кто приближал Победу. Редакция НИА "Нижний Новгород" собрала истории родственников нижегородских депутатов, прошедших Великую Отечественную войну.

Отец Владимира Солдатенкова воевал под Сталинградом

Иван Стефанович Солдатенков, отец депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Солдатенкова, был призван на фронт 21 июля 1941 года Киевским райвоенкоматом Москвы. Он служил в 693-м стрелковом полку 178-й стрелковой дивизии, участвовал в боях под Вязьмой, Ржевом, Великими Луками, в Прибалтике и под Выборгом.

В 1942 году он принимал участие в Сталинградской битве в составе 911-го стрелкового полка 244-й стрелковой дивизии.

Приказом от 20 июня 1944 года Иван Солдатенков был награждён орденом Красной Звезды — за образцовое выполнение боевой задачи и проявленное мужество. К маю 1945 года он получил звание капитана и был удостоен медали "За победу над Германией".

Старшина Пётр Скакодуб — кавалер двух орденов Красной Звезды

Дед депутата городской думы Нижнего Новгорода Валерия Скакодуба — Пётр Митрофанович Скакодуб — прошёл войну на Ленинградском, Волховском, а также Первом и Втором Белорусских фронтах. Он был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени и медали "За победу над Германией".

"Каждый раз, возлагая цветы к Вечному огню, я думаю о своём дедушке и подвиге всего нашего народа", — поделился Валерий Скакодуб.

Пограничник Борис Люлин отличился на Дальнем Востоке

Отец председателя Законодательного собрания Евгения Люлина — Борис Степанович Люлин — был призван в армию ещё в 1940 году. Он служил рядовым пограничником в Забайкалье, на границе с Японией.

В августе-сентябре 1945 года принимал участие в разгроме Квантунской армии. За проявленную отвагу был награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и медалями "За победу над Японией" и "За победу над Германией".

Родные Марии Кузнецовой — на фронте и в тылу

Дедушка депутата городской думы Марии Кузнецовой — Владимир Климентьевич Малашкин — воевал на Ленинградском, Волховском и Финском фронтах. Он был награждён медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией", а также орденом Отечественной войны.

Ещё один её дед — Иосиф Александрович Шиманович — служил старшиной и получил медали "За оборону Советского Заполярья" и "За победу над Германией".

Бабушка, Мария Петровна Шиманович (Сосунова), была младшим техником-лейтенантом, работала в системе Всероссийского пожарного общества. Во время войны молодая нижегородка помогала фронту в тылу: дежурила на крышах домов в Горьком и на Ладожском озере, собирая зажигательные бомбы.

"Благодарю каждого из них и всех, кто сражался и помогал фронту", — сказала Мария Кузнецова.

Редакция НИА "Нижний Новгород" поздравляет с 80-летием Победы всех ветеранов и их семьи. Мы благодарны каждому, кто внёс вклад в освобождение страны. Желаем мира, здоровья и памяти, которую не сотрёт время.