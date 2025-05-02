Георгиевская лента
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 мая 2025 10:43  [104] Заморозки снова идут в Нижегородскую область
08 мая 2025 10:30  [87] Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Нижнем Новгороде
08 мая 2025 10:10  [111] Нижегородские депутаты рассказали о подвигах своих родных в годы войны
08 мая 2025 09:56  [109] Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в память о подвиге горьковчан
08 мая 2025 09:00  [227] ГИБДД Нижегородской области объявила график работы в майские праздники
08 мая 2025 08:48  [144] В Арзамасе с почестями перезахоронили останки красноармейца, погибшего в годы ВОВ
08 мая 2025 08:33  [137] Ограничения в работе нижегородского аэропорта сняли в 6 часов утра
07 мая 2025 20:23  [346] Мобильный интернет может работать с перебоями в Нижегородской области 9 мая
07 мая 2025 20:00  [293] 30 нижегородцев получили звание почетных ветеранов накануне 9 Мая
07 мая 2025 19:29  [298] Нижегородская область потратила более 42 млн рублей на лекарства в 2024 году
Общество

Нижегородские депутаты рассказали о подвигах своих родных в годы войны

08 мая 2025 10:10  [111] Общество
Нижегородские депутаты рассказали о подвигах своих родных в годы Великой Отечественной войны

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Накануне 9 Мая нижегородцы участвуют в памятных мероприятиях, приводят в порядок воинские захоронения и вспоминают подвиги тех, кто приближал Победу. Редакция НИА "Нижний Новгород" собрала истории родственников нижегородских депутатов, прошедших Великую Отечественную войну.

Отец Владимира Солдатенкова воевал под Сталинградом

Иван Стефанович Солдатенков, отец депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Солдатенкова, был призван на фронт 21 июля 1941 года Киевским райвоенкоматом Москвы. Он служил в 693-м стрелковом полку 178-й стрелковой дивизии, участвовал в боях под Вязьмой, Ржевом, Великими Луками, в Прибалтике и под Выборгом.

В 1942 году он принимал участие в Сталинградской битве в составе 911-го стрелкового полка 244-й стрелковой дивизии.

Приказом от 20 июня 1944 года Иван Солдатенков был награждён орденом Красной Звезды — за образцовое выполнение боевой задачи и проявленное мужество. К маю 1945 года он получил звание капитана и был удостоен медали "За победу над Германией".

Старшина Пётр Скакодуб — кавалер двух орденов Красной Звезды

Дед депутата городской думы Нижнего Новгорода Валерия Скакодуба — Пётр Митрофанович Скакодуб — прошёл войну на Ленинградском, Волховском, а также Первом и Втором Белорусских фронтах. Он был удостоен двух орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени и медали "За победу над Германией".

"Каждый раз, возлагая цветы к Вечному огню, я думаю о своём дедушке и подвиге всего нашего народа", — поделился Валерий Скакодуб.

Пограничник Борис Люлин отличился на Дальнем Востоке

Отец председателя Законодательного собрания Евгения Люлина — Борис Степанович Люлин — был призван в армию ещё в 1940 году. Он служил рядовым пограничником в Забайкалье, на границе с Японией.

В августе-сентябре 1945 года принимал участие в разгроме Квантунской армии. За проявленную отвагу был награждён орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и медалями "За победу над Японией" и "За победу над Германией".

Родные Марии Кузнецовой — на фронте и в тылу

Дедушка депутата городской думы Марии Кузнецовой — Владимир Климентьевич Малашкин — воевал на Ленинградском, Волховском и Финском фронтах. Он был награждён медалями "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией", а также орденом Отечественной войны.

Ещё один её дед — Иосиф Александрович Шиманович — служил старшиной и получил медали "За оборону Советского Заполярья" и "За победу над Германией".

Бабушка, Мария Петровна Шиманович (Сосунова), была младшим техником-лейтенантом, работала в системе Всероссийского пожарного общества. Во время войны молодая нижегородка помогала фронту в тылу: дежурила на крышах домов в Горьком и на Ладожском озере, собирая зажигательные бомбы.

"Благодарю каждого из них и всех, кто сражался и помогал фронту", — сказала Мария Кузнецова.

Редакция НИА "Нижний Новгород" поздравляет с 80-летием Победы всех ветеранов и их семьи. Мы благодарны каждому, кто внёс вклад в освобождение страны. Желаем мира, здоровья и памяти, которую не сотрёт время.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ветераны ВОВ Депутаты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph