Георгиевская лента
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 мая 2025 11:10  [81] Более 200 пьяных водителей поймали в Нижегородской области с 1 по 4 мая
06 мая 2025 10:55  [167] Устроившему поножовщину в школе №117 нижегородцу продлили домашний арест
06 мая 2025 10:25  [148] Суд продлил арест экс-директору нижегородского филиала РАНХиГС
06 мая 2025 09:38  [297] Новое нападение на медика Кстовской ЦРБ закончилось уголовным делом
06 мая 2025 09:13  [120] 69 человек погибли в ДТП в Нижегородской области за три месяца
06 мая 2025 08:00  [167] Оборот наркотиков вырос на 66% в Нижегородской области
05 мая 2025 15:00  [441] Число террористических преступлений растет в Нижегородской области
05 мая 2025 13:26  [319] Число изнасилований резко выросло в Нижегородской области с начала года
05 мая 2025 12:30  [313] 16-летнюю нижегородку накажут за опасную езду на авто в одном из дворов
05 мая 2025 12:00  [345] Драгдилера с 15 кг наркотиков задержали в Нижегородской области
Происшествия

Более 200 пьяных водителей поймали в Нижегородской области с 1 по 4 мая

06 мая 2025 11:10  [81] Происшествия
Более 200 пьяных водителей поймали в Нижегородской области с 1 по 4 мая

За первые четыре дня мая в Нижегородской области сотрудники ГИБДД задержали 215 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Из них 23 человека нарушили закон повторно. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число пьяных за рулем значительно увеличилось. В 2023 году за тот же период было задержано 127 нетрезвых водителей, из которых 14 уже попадались ранее.

Наибольшее количество нарушителей выявили в Нижнем Новгороде и на Бору. Там число задержанных превысило 20 человек.

Граждане также активно сообщали о пьяных водителях на горячую линию МВД. С 1 по 4 мая поступило 32 таких обращения, десять из них подтвердились.

В ведомстве напоминают, что за достоверную информацию о нетрезвом водителе предусмотрено вознаграждение — 2 тысячи рублей. Чтобы инспекторы могли среагировать оперативно, важно как можно точнее описывать ситуацию. Сообщения принимаются по номеру 112.

Ранее сообщалось, что за первые майские праздники скорую помощь вызывали почти 4500 раз.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Полиция Праздники Пьяный водитель
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph