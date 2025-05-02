Более 200 пьяных водителей поймали в Нижегородской области с 1 по 4 мая Происшествия

За первые четыре дня мая в Нижегородской области сотрудники ГИБДД задержали 215 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Из них 23 человека нарушили закон повторно. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число пьяных за рулем значительно увеличилось. В 2023 году за тот же период было задержано 127 нетрезвых водителей, из которых 14 уже попадались ранее.

Наибольшее количество нарушителей выявили в Нижнем Новгороде и на Бору. Там число задержанных превысило 20 человек.

Граждане также активно сообщали о пьяных водителях на горячую линию МВД. С 1 по 4 мая поступило 32 таких обращения, десять из них подтвердились.

В ведомстве напоминают, что за достоверную информацию о нетрезвом водителе предусмотрено вознаграждение — 2 тысячи рублей. Чтобы инспекторы могли среагировать оперативно, важно как можно точнее описывать ситуацию. Сообщения принимаются по номеру 112.

Ранее сообщалось, что за первые майские праздники скорую помощь вызывали почти 4500 раз.