Георгиевская лента
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 мая 2025 11:02  [68] Турбоагрегат №2 Сормовской ТЭЦ мощностью 65 МВт прошёл капитальный ремонт
06 мая 2025 10:44  [92] Заболеваемость туберкулезом снижается в Нижегородской области
06 мая 2025 10:16  [105] Нижегородские власти рассказали, что будет со стипендиями детей участников СВО
06 мая 2025 10:02  [122] Нижегородский аэропорт принял ночью 8 летевших в Москву самолетов
06 мая 2025 09:44  [93] "Поезда здоровья" посетят 7 районов Нижнего Новгорода и еще 13 муниципалитетов региона
06 мая 2025 09:27  [159] Нижегородский аэропорт снял введенные утром ограничения
06 мая 2025 08:51  [116] Мессенджер Skype официально завершил свою работу
05 мая 2025 20:00  [311] Нижегородская поликлиника №21 завершила масштабное обновление помещений
05 мая 2025 19:35  [316] Ограничение движения по Чернопрудскому переулку в Нижнем Новгороде продлили
05 мая 2025 19:11  [264] Портреты героев ВОВ появились в транспорте Нижнего Новгорода
Общество

Турбоагрегат №2 Сормовской ТЭЦ мощностью 65 МВт прошёл капитальный ремонт

06 мая 2025 11:02  [68] Общество
Турбоагрегат №2 Сормовской ТЭЦ мощностью 65 МВт прошёл капитальный ремонт

Фото: ПАО "Т Плюс"

Специалисты Нижегородского филиала «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс» выполнили плановый капитальный ремонт турбоагрегата №2 Сормовской ТЭЦ. После проведения предусмотренных испытаний агрегат готов к работе.

«Технические мероприятия стоимостью 12 млн рублей повысят надёжность работы станции, обеспечивающей теплоснабжение жителей Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода», – отметил технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.

 Капитальный ремонт турбоагрегата, в соответствии с графиком, продолжался два месяца. Сверх типового объёма работ специалисты провели замену регулирующих клапанов высокого давления и восстановление лопаток 30-й ступени ротора низкого давления.

Мощность турбоагрегата №2 составляет 65 МВт. Всего на Сормовской ТЭЦ работают четыре турбоагрегата.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс ТЭЦ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph