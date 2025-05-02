Турбоагрегат №2 Сормовской ТЭЦ мощностью 65 МВт прошёл капитальный ремонт Общество

Фото: ПАО "Т Плюс"

Специалисты Нижегородского филиала «Т Плюс» и «ЭнергоремонТ Плюс» выполнили плановый капитальный ремонт турбоагрегата №2 Сормовской ТЭЦ. После проведения предусмотренных испытаний агрегат готов к работе.

«Технические мероприятия стоимостью 12 млн рублей повысят надёжность работы станции, обеспечивающей теплоснабжение жителей Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода», – отметил технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.

Капитальный ремонт турбоагрегата, в соответствии с графиком, продолжался два месяца. Сверх типового объёма работ специалисты провели замену регулирующих клапанов высокого давления и восстановление лопаток 30-й ступени ротора низкого давления.

Мощность турбоагрегата №2 составляет 65 МВт. Всего на Сормовской ТЭЦ работают четыре турбоагрегата.