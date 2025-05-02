Мошенники убедили фельдшера из Нижнего Новгорода перевести более 3 млн рублей Происшествия

В полицию обратилась 23-летняя жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода, работающая фельдшером. Девушка стала жертвой телефонных мошенников.

По её словам, в течение месяца она поддерживала связь с людьми, которые представлялись сотрудником налоговой службы и менеджером одного из банков. Общение велось через различные мессенджеры.

Злоумышленники сообщали о якобы подозрительных операциях по её банковскому счёту и убеждали, что их можно предотвратить, если следовать определённым инструкциям. В результате девушка выполнила все указания и перевела деньги на предоставленные реквизиты через четыре банкомата в городе.

Общий ущерб составил 3 440 000 рублей. Из этой суммы 3 277 000 рублей были получены путём оформления кредитов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности причастных к преступлению.