Аншлаг на нижегородской канатке: пассажиропоток вырос на 83% Общество

Фото: АО "Урбантех"

Пассажиропоток на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор, значительно вырос в первые дни мая после завершения модернизации. С 1 по 4 мая 2025 года канатной переправой воспользовались около 50 тысяч человек. Это на 83% больше, чем за тот же период прошлого года, когда услугой воспользовались 27 тысяч пассажиров.

Росту популярности способствовало полное обновление подвижного состава: вместо 28 старых кабин установлено 56 новых, что позволило вдвое увеличить пропускную способность.

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что канатная дорога через Волгу играет важную роль как в туристической, так и в транспортной инфраструктуре региона. По его словам, модернизация помогла не только повысить комфорт поездок, но и существенно разгрузить автомобильные маршруты.

"Мы полностью обновили подвижной состав, что позволило увеличить пропускную способность в два раза. Это экономит время тысячам пассажиров и делает поездки более удобными", — отметил Сергей Морозов.

По данным АО "НКД", пик перевозок пришёлся на 3 мая. В этот день канатную дорогу пересекли 15 894 человека. Для сравнения, в тот же день 2024 года этот показатель составлял 5 849 человек.

Исполнительный директор АО "Урбантех. Канатные дороги" Борис Шлом подчеркнул, что в первые дни после запуска обновлённой переправы наблюдался высокий спрос, с которым модернизированная система успешно справилась. Компания "Урбантех" отвечала за закупку, установку и настройку нового оборудования, а также за тестирование всех систем.

"Новый подвижной состав отлично показал себя в эксплуатации", — сообщил Борис Шлом. Он добавил, что время в пути между станциями осталось прежним — 12 минут, но условия поездки стали значительно комфортнее.

Каждая кабина оборудована системой видеонаблюдения, кнопкой связи с диспетчером, ЖК-экранами, аудиосистемой и USB-разъёмами для зарядки. Кроме того, кабины адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями.

Обновление кабин стало первым этапом масштабной модернизации канатной дороги. В дальнейшем планируется обустроить тёплый контур на станциях, провести техническое перевооружение и заменить несущий канат. После завершения строительства двух новых станций Автозаводской линии метро канатная дорога станет частью крупного транспортно-пересадочного узла региона.

Напомним, что в течение апреля на канатке проводилась замена кабинок. Переправа возобновила работу 1 мая. В праздничные выходные желающих прокатиться на канатной дороге было невероятно много, из-за чего там образовались очереди.

Сообщалось, что во вторые майские праздники график работы канатки будет несколько другим.