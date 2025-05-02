Избиение жителя Ветлуги 19-летней девушкой закончилось уголовным делом Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полиция завела уголовное дело после избиения 30-летнего жителя Ветлуги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Потерпевший рассказал, что 26 апреля находился у бара на автостанции в Ветлуге. Между его соседкой и девушкой возник конфликт. Он заступился за знакомую. После этого девушка набросилась и стала бить руками/ногами по голове и туловищу. Также, со слов мужчины, девушка облила его напитком.

Происходящее на телефон снимал один из спутников зачинщицы. Другой же вдогонку нанес потерпевшему несколько ударов.

В полицию побитый обратился около четырех часов утра того же дня. Правоохранители установили личности участников конфликта по горячим следам. Ими оказались безработная 19-летняя жительница, а также 24-летний и 20-летний жители Ветлужского района.

В ходе расследования предстоит определить роль участников инцидента в случившемся.

Ранее тележурналисты выяснили, что фигурантка уголовного дела ведет телеграм-канала, в который выкладывает свои видео со зверствами.