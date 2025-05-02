План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту второй раз за сутки

Очередные ограничения ввели в нижегородском аэропорту. По данным Росавиации, запрет на прием и выпуск воздушных судов действует с 16:10 6 мая.
Отмечается, что ограничения вводятся ради безопасности гражданских самолетов.
Напомним, что сегодня аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде уже приостанавливал работу из-за угрозы атаки БПЛА. Аэропорт не функционировал с 4:14 до 6:06.
Также сообщалось, что минувшей ночью аэропорт принял в качестве запасного восемь самолетов, направлявшихся в Москву.
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