Проезд в районе Стрелки и у Дворца спорта "Юность" ограничат из-за Дня Победы Общество

Фото: ЦОДД

Движение транспорта в районе Стрелки будет закрыто на время проведения мероприятий в честь 80-летия Победы. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, с 00:01 7 мая до 00:01 10 мая для транспорта закроют автомобильную парковку на Волжской набережной, которая находится напротив стройплощадки Ледового дворца и стадиона "Нижний Новгород".

Кроме того, с 00:01 9 мая до 00:01 10 мая движение ограничат на Стрелке — от Самаркандской до Совнаркомовской, на Совнаркомовской — от парковки возле дома №1б по Совнаркомовской улице до улицы Бетанкура, на местном проезде Самаркандской — от дома №4 на Стрелке до дома №1 на Совнаркомовской, а также по местным проездам от Стрелки до Совнаркомовской.

Вдобавок ко всему, планируется закрыть проезд на площади около Дворца спорта «Юность» с 6:00 8 мая до 00:01 10 мая и на улице Ярошенко между домами №3 и №7.

Напомним, что 9 мая у Дворца спорта "Юность" запустят праздничный салют.

Ранее появилась полная программа (0+) праздничных мероприятий к 9 Мая в районах Нижнего Новгорода.