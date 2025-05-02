Погром в музее "Паровозы России" на Сортировке закончился проверкой полиции Происшествия

Фото: vk.ru/sun_sortirovka

Полицейская проверка проводится из-за повреждения экспонатов музея "Паровозы России" на Сортировке в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На вандализм пожаловались сотрудники музея. Они опубликовали в соцсетях фото поврежденных поездов, уточнив, что на открытую площадку музея регулярно приходят подростки 12-15 лет, перелезая через забор. Они бьют стекла и фонари на подвижном составе.

"Кроме разбитых стекол — пинки в дверь, крики "Да мы вам все паровозы здесь разобьем", матерные песни", — пожаловались сотрудники музея.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за комментарием в полицию. Там сказали, что на хулиганов 25 апреля заявила сотрудника железной дороги. По ее информации, неизвестные повредили четыре единицы исторического состава.

Правоохранители разбираются в произошедшем. После установления ущерба, причиненного РЖД, будет принято решение в соответствии с российским законодательством.