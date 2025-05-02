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Общество

Мемориал медикам-фронтовикам и Аллею памяти открыли в НОКБ имени Семашко

07 мая 2025 09:00  [1] Общество
Мемориал медикам-фронтовикам и Аллею памяти открыли в НОКБ имени Семашко

Фото: Алексей Никонов

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко прошли два торжественных мероприятия, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В центральном холле медучреждения установили памятный барельеф, посвящённый сотрудникам больницы, воевавшим на фронтах в 1941-1945 годах. А на территории перед консультативной поликлиникой высадили Аллею памяти из 26 хвойных деревьев — в честь всех медицинских работников, погибших в годы войны, в том числе уроженцев Горьковской области.

В церемонии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, министр здравоохранения региона Галина Михайлова, депутат Думы Нижнего Новгорода Ольга Балакина, главный врач областной больницы Сергей Богданов, представители медицинских династий, ветераны труда и молодые специалисты.

Андрей Чечерин отметил, что открытие мемориала и Аллеи памяти символично совпадает не только с приближением 80-летия Великой Победы, но и с 200-летним юбилеем самой больницы.

По его словам, история учреждения — это десятки поколений врачей и сотни тысяч спасённых жизней, а вклад коллектива в годы Великой Отечественной войны — одна из самых ярких страниц. Он подчеркнул, что врачи, фельдшеры, медсёстры и санитары трудились с полной самоотдачей — как на передовой, так и в тылу, часто в тяжёлых условиях. "Люди в белых халатах" были настоящими героями, и важно сохранить память об их подвиге.

Министр здравоохранения Галина Михайлова напомнила, что памятные мемориалы и аллеи сегодня появляются во многих медучреждениях региона. Это, по её словам, не только знак уважения к героям, но и часть патриотического воспитания будущих врачей, которые продолжат служить людям.

Она также привела исторические данные: за годы войны в госпитали было эвакуировано 22 миллиона бойцов, из которых 17 миллионов медики вернули в строй. Министр подчеркнула, что современные врачи, включая нижегородских, продолжают помогать участникам специальной военной операции, и выразила уверенность в будущей Победе.

Автором памятного барельефа стал известный нижегородский скульптор Алексей Щитов, член Московского и Российского союзов художников. Композиция изображает медсестру, оказывающую помощь раненому солдату прямо на поле боя.

Как напомнил главный врач больницы Сергей Богданов, в июле 1941 года на базе учреждения был развёрнут госпиталь на тысячу коек. Он подчеркнул, что мемориал посвящён поколению победителей — тем, кто прошёл войну, победил и остался верен профессии.

Он упомянул имена выдающихся медиков, внесших большой вклад в развитие больницы и всей нижегородской медицины: главного врача Олега Обухова, профессоров Владимира Шахова и Леопольда Коссовского.

Депутат Ольга Балакина в своём выступлении отметила, что высаженная Аллея памяти символизирует преемственность поколений и продолжение жизни.

По её словам, деревья — это не только напоминание о прошлом, но и знак роста, развития и надежды на светлое будущее. Она подчеркнула, что подвиг предков вдохновляет и помогает уверенно смотреть вперёд.

В завершение депутат поблагодарила коллектив больницы за профессионализм и человечность, а также поздравила всех с наступающим Днём Победы.

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Теги:
больницы ВОВ Памятники
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