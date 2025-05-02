Депутаты ЗСНО предлагают сократить сроки согласования земляных работ Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось совещание, посвященное порядку согласования земляных и ремонтных работ на территории Нижнего Новгорода. Провел совещание председатель комитета регионального парламента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

В обсуждении приняли участие представители энергокомпаний и ресурсоснабжающих организаций, а также администрации Нижнего Новгорода. Напомним, что с 1 января 2025 года в Нижнем Новгороде разрешение на неаварийные земляные работы можно получить только через включение в адресные программы.

Ключевой темой обсуждения стало сокращение сроков от подачи заявления до проведения коммунальными компаниями земляных работ, которые в настоящее время составляют 3 месяца. Такой длительный период ожидания создает серьезные трудности для технологического присоединения потребителей и ремонтных работ на инженерных сетях.

Обсуждалась также необходимость исключения из адресных программ работ, не связанных с перекрытием дорог, разделение ордеров на проведение работ на дорогах и на территориях газонов, упрощение процедуры подачи документов, включая использование схем на основе карт «Яндекс», возможность однократного продления аварийных ордеров.

«Администрация Нижнего Новгорода проводит важную работу по упорядочению земляных и ремонтных работ на территории города. У ресурсоснабжающих организаций, также осуществляющих важную работу по ремонту и модернизации коммуникаций, присоединению новых потребителей, возникли сложности, для поиска решения которых мы в течение месяца провели три совещания. Уже есть результаты, но пока недостаточные. Сегодня на совещании мы договорились, что ресурсоснабжающие организации будут оформлять отдельно заявки на земляные работы, затрагивающие дороги, и отдельно на территории внедорожного полотна. Для этого будет совершенствоваться административный регламент и практика работы как административных органов, так и ресурсоснабжающих организаций. Работа будет продолжена», - отметил председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.