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Общество

Евгений Люлин: "Ни одна могила Героя войны не должна оставаться неухоженной"

07 мая 2025 09:45  [86] Общество
Евгений Люлин: Ни одна могила Героя войны не должна оставаться неухоженной

Фото: пресс-служба ЗСНО

В рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Молодежный парламент при Законодательном Собрании Нижегородской области реализует масштабный проект по приведению в порядок могил ветеранов и героев войны. Общая цель объединила усилия активистов, волонтеров, представителей предприятий и общественных организаций.

На первом этапе участники провели учет захоронений, а с апреля приступили к действию. Инициатива получила поддержку на местах: к субботникам подключились студенты, школьники, сотрудники предприятий и даже спортивные клубы. Например, в Кулебаках активное участие в акции приняли работники завода «Русполимет» и сотрудники Следственного комитета, в Дзержинске с уборкой помогли игроки футбольной команды «Химик» и ребята из спортшколы «Салют», а в Балахне – футбольный клуб «Пари НН». Первые субботники прошли на Бору, в Сеченове, Гагине, Красных Баках и Кстове.

«На сегодняшний день проект охватил целый ряд муниципалитетов, однако работы остается много. Только на кладбище «Марьина Роща» в Нижнем Новгороде насчитывается более тысячи захоронений, требующих внимания. При этом важно, что число желающих присоединиться к акции продолжает расти», – подчеркнула председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Татьяна Баранова.

Мероприятия по благоустройству будут продолжаться в течение всего юбилейного года, пока позволяют погодные условия. Организаторы надеются, что инициатива станет началом традиции, которая обеспечит постоянный уход за могилами защитников Отечества.

«Важно, что молодежь подхватила инициативу, а проект смог объединить вокруг себя людей самых разных профессий и возрастов. Это показывает, насколько тема патриотизма и уважения к истории близка каждому», – отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

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Теги:
ВОВ Законодательное собрание Кладбище
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