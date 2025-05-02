Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по количеству заявок на конкурс "Знай наших" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 300 заявок подали жители Нижегородской области на конкурс «Знай наших». Регион вошел в топ-3 по количеству заявок в стране. Конкурс организует Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ.

Принять участие в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства. Заявки принимаются до 15 мая на сайте знайнаших.аси.рф.

«Конкурс «Знай наших» - отличная возможность для российских брендов заявить о себе на всю страну. Нижегородские компании активно используют этот шанс. С каждым годом количество заявок от нашего региона увеличивается. В прошлом году 161 нижегородский бренд принял участие в конкурсе, три компании стали победителями. В 2025 году еще до окончания приема заявок мы видим рост их количества на 80 процентов», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В этом году победителей выберут по пяти основным номинациям: «Продукты питания», «Потребительские товары», «Высокие технологии», «Креатив» и «Информационные технологии». Отдельно будут награждены бренды в пяти специальных номинациях: «Бренды малых городов», «Культурный код», «Бренды исторических регионов. Энергия созидания», «Кавказские бренды», «Комфортная жизнь для защитников Отечества» и «Молодежные бренды».

«Победа в конкурсе «Знай наших» открывает перед предпринимателями широкие возможности для масштабирования бизнеса: помощь в продвижении на маркетплейсах и в торговых сетях, доступ к обучению и консультациям, а также грантовую поддержку. Чтобы помочь компаниям воспользоваться этими возможностями, эксперты регионального центра «Мой бизнес» и его филиалов по всей области проводят консультации по поводу участия в конкурсе, помогают заполнить заявку. На сегодняшний день сеть центров «Мой бизнес» уже провела более 200 таких консультаций», – отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Определение финалистов запланировано на май-июнь, церемония награждения состоится летом 2025 года в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

В 2024 году победителями конкурса «Знай наших» стали три нижегородских бренда. В номинации «Высокие технологии» был отмечен бренд Dreamlaser (ООО «Дрим лазер», организация лазерных шоу), в номинации «Детские товары» - ООО «Ветлуга ресурс» (производство детских деревянных кроваток), в номинации «Одежда» – The Clou (ИП Чернышева Татьяна Ивановна, производство женской одежды).

До 15 мая жители Нижегородской области могут также подать заявку на форум «Сильные идеи для нового времени» на платформе идея.росконгресс.рф. 100 лучших идей и проектов будут представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени». В рамках пленарного заседания форума 10 из них будет продемонстрировано руководству страны.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.