Более 9 тысяч раз пытались дозвониться спамеры нижегородцу за три месяца Общество

Фото: Freepik

Более 9 тысяч раз пытались дозвониться спамеры одному нижегородцу за три месяца. Об этом говорится в анализе мошеннической активности в первом квартале 2025 года, подготовленном МТС и сервисом "Защитник".

Отмечается, что за первый квартал в регионе заблокировали около 9 миллионов спам-звонков. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2024 года.



Наибольшая активность спамеров пришлась на март, когда было зафиксировано порядка 3,3 миллиона нежелательных вызовов. Для сравнения, в феврале их количество составило 2,7 миллиона, что говорит о снижении активности в тот период.

Так, один из жителей региона получил более 9 тысяч подозрительных звонков, однако ни один из них не достиг цели — система успешно отфильтровала все попытки дозвона.

Чаще всего абоненты сталкивались с вызовами от банков и других финансовых организаций. Распространены были рекламные предложения, телефонные опросы, а также звонки от коллекторов и компаний, предлагающих различные услуги.

Общая продолжительность заблокированных разговоров за три месяца превысила 2 миллиона минут — это эквивалентно 226 неделям непрерывной беседы. В среднем каждый нежелательный звонок длился около 15 секунд.

Всего в 2024 году при помощи антиспам-сервиса было заблокировано свыше 17,5 млн минут нежелательных вызовов — это 33 года непрерывных разговоров.

Нижегородцам следует проявлять осторожность при общении с незнакомцами по телефону. Не следует доверять звонящим с неизвестных номеров и представляющимся сотрудниками банков или госструктур. Необходимо всегда проверять информацию через официальные каналы и никогда не сообщать личные данные по телефону.