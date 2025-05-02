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Общество

Нижегородцы стали одними из самых активных участников онлайн-шествия "Бессмертного полка"

07 мая 2025 11:40  [84] Общество
Нижегородцы стали одними из самых активных участников онлайн-шествия Бессмертного полка

В год празднования 80-летия Победы нижегородцы стали одними из самых активных онлайн-участников "Бессмертного полка" (0+) в ПФО и вошли в топ-5 посетителей сайтов данной акции в стране.

Как рассказал директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов, в начале мая 2025-го востребованность ресурсов, где можно поделиться историей о ветеранах и разместить фотографии своих близких для участия в онлайн-шествии, увеличилась в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый резкий скачок за последние несколько лет.

Активность нижегородцев на тематических сайтах начала расти с 23 апреля, и с тех пор трафик ежедневно увеличивается в разы. Это связано с тем, что в очном формате акция "Бессмертный полк" проходит в ограниченном числе городов. При этом жители региона, которые решили присоединиться ко всероссийской акции онлайн, заранее выкладывают фотографии и рассказывают о подвигах своих близких, чтобы поучаствовать в масштабной онлайн-трансляции 9 мая.

Перед Днем Победы нижегородцы не только делятся своими семейными историями, но и знакомятся с артефактами эпохи — смотрят архивные видео, читают письма фронтовиков и слушают песни военных лет. Самым востребованным ресурсом стал официальный сайт празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, где размещены актуальные новости, исторические факты, архивные фото и видео. Также нижегородцы активно заходят на портал "Память народа", который входит в число лидеров по длительности нахождения на ресурсах.

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