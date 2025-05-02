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За год в Нижегородской области появилось 14 фермерских хозяйств

07 мая 2025 11:42  [77]
За год в Нижегородской области появилось 14 фермерских хозяйств

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

По данным на 1 января 2025 года в Нижегородской области зарегистрировано 1609 крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП. Об этом сообщает ИА "НТА Приволжье" со ссылкой на минсельхоз региона.

Сейчас нижегородские фермеры и ИП производят 6,7% сельхозпродукции от общего количества по региону. 

Также в министерстве напомнили о мерах поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП. В рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" для фермеров предусмотрены целевые гранты. Средства можно потратить на реализацию проектов по созданию и развитию сельского хозяйства.

А еще аграрии могут получить субсидию на возмещение осуществленных расходов. Денежная сумма может быть потрачена на развитие земледелия, животноводства или инвестиционные проекты.

Нижегородские фермеры могут получить землю, которая находится в государственной или муниципальной собственности. Но есть ограничения – до 50 га на одного работающего члена хозяйства. Минимальная площадь участка – 2,5 га. Важно учесть и наличие свободных земель в муниципальном округе.

Ранее сообщалось, что в торговых сетях Нижегородской области появился бренд "Сделано нижегородцами". 

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Теги:
АПК Минсельхоз Сельское хозяйство
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