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Общество

Ветеранам АПЗ вручили подарки ко Дню Победы

07 мая 2025 15:00  [78] Общество
Ветеранам АПЗ вручили подарки ко Дню Победы

По традиции к 9 Мая почетные ветераны Арзамасского приборостроительного завода – участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла – получили от предприятия подарки.

От имени руководства АПЗ и трудового коллектива ветеранов с наступающим Днем Победы поздравили председатель первичной профсоюзной организации Александр Тюрин и член актива Совета ветеранов Татьяна Асманова. 

Делегацию с завода ждали, к встрече готовились. Многие ветераны и их близкие хотели поделиться воспоминаниями о жизни, о том, как нелегко было в годы Великой Отечественной войны, как трудились в колхозах. Не забывают они и про работу на приборостроительном: это тоже важная страница в жизни, многие поддерживают связь с коллегами по сей день.

"Огромная радость и честь навещать наших ветеранов! – говорит председатель профкома Александр Тюрин. – Эти минуты дорогого стоят. Ветераны – живые свидетели военного лихолетья. С каждым годом их становится все меньше. Поэтому хочется встречаться с ними, говорить им спасибо за все, что они сделали для будущих поколений, благодарить за Победу!".

Улыбкой встретила гостей Нина Дмитриевна Мамутина. В годы войны она школьницей в составе трудовых отрядов собирала колоски на колхозных полях. 

В парадном костюме с медалями перед приборостроителями предстал Владимир Ильич Макаров, участник подавления контрреволюционного мятежа в Венгрии 1956 года, приравненный к участникам ВОВ. 

Как всегда, с ароматным чаем с тортом ждали заводчан в доме Екатерины Павловны Рябовой. Ее дочери – Елена и Людмила – первые помощники ветерана. В их семье несколько фронтовиков, поэтому День Победы здесь особенный праздник.

За четыре дня делегация АПЗ посетила на дому 31 ветерана. 

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Артур Баранова

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Теги:
9 мая АПЗ
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