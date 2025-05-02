Ветеранам АПЗ вручили подарки ко Дню Победы Общество

По традиции к 9 Мая почетные ветераны Арзамасского приборостроительного завода – участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и труженики тыла – получили от предприятия подарки.

От имени руководства АПЗ и трудового коллектива ветеранов с наступающим Днем Победы поздравили председатель первичной профсоюзной организации Александр Тюрин и член актива Совета ветеранов Татьяна Асманова.

Делегацию с завода ждали, к встрече готовились. Многие ветераны и их близкие хотели поделиться воспоминаниями о жизни, о том, как нелегко было в годы Великой Отечественной войны, как трудились в колхозах. Не забывают они и про работу на приборостроительном: это тоже важная страница в жизни, многие поддерживают связь с коллегами по сей день.

"Огромная радость и честь навещать наших ветеранов! – говорит председатель профкома Александр Тюрин. – Эти минуты дорогого стоят. Ветераны – живые свидетели военного лихолетья. С каждым годом их становится все меньше. Поэтому хочется встречаться с ними, говорить им спасибо за все, что они сделали для будущих поколений, благодарить за Победу!".

Улыбкой встретила гостей Нина Дмитриевна Мамутина. В годы войны она школьницей в составе трудовых отрядов собирала колоски на колхозных полях.

В парадном костюме с медалями перед приборостроителями предстал Владимир Ильич Макаров, участник подавления контрреволюционного мятежа в Венгрии 1956 года, приравненный к участникам ВОВ.

Как всегда, с ароматным чаем с тортом ждали заводчан в доме Екатерины Павловны Рябовой. Ее дочери – Елена и Людмила – первые помощники ветерана. В их семье несколько фронтовиков, поэтому День Победы здесь особенный праздник.

За четыре дня делегация АПЗ посетила на дому 31 ветерана.

Текст: Наталья Глазунова. Фото: Артур Баранова