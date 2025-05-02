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Общество

Корпоративный календарь "Легенды АПЗ" стал призером двух всероссийских конкурсов

07 мая 2025 14:11  [99] Общество
Корпоративный календарь Легенды АПЗ стал призером двух всероссийских конкурсов

Диплом II степени в номинации «Лучший АРТ-календарь» проект «Легенды АПЗ» получил на XVII Всероссийском конкурсе «Корпоративный календарь». В этом году участвовало рекордное количество проектов – 86 календарей от 69 компаний.

Также второе место наш календарь занял в главной номинации Национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити-2025» – «Лучший корпоративный календарь». 

Напомним, заводской настенный перекидной календарь создан на основе 12 документальных фильмов цикла «Легенды АПЗ» об истории предприятия – легендарных руководителях, приборах, подразделениях, детском отдыхе, комсомольской жизни.

Над дизайном несколько месяцев работала большая творческая команда. В результате получились изображения – постеры в духе советского времени с позитивными картинками и жизнеутверждающими слоганами.

Текст: Наталья Глазунова

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Теги:
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