KION и Музей Победы представили нижегородцам видеопроект к 80-летию Победы с участием российских актеров и звезд

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80-летию Победы онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС совместно с Музеем Победы представил нижегородцам и россиянам специальный видеопроект (0+). В рамках него звезды шоу-бизнеса и кинематографа — Нюша, Пелагея, Зара, Любовь Толкалина, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ингрид Олеринская и Павел Комаров — озвучили подлинные письма матерей и сыновей, написанные в годы Великой Отечественной войны.
За несколько месяцев благодаря инициативе KION и Музея Победы были собраны более тысячи писем из семейных архивов со всей страны. Экспертная комиссия музея отобрала самые пронзительные тексты, которые и легли в основу финального видеоролика. Письма, озвученные артистами, также стали частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе» — напоминания о том, что за каждым бойцом, за каждой победой стояли те, кто ждал и верил. Женщины, матери, жены — их чувства, оставшиеся в письмах, раскрывают еще один пласт исторической правды. Послания, пронизанные болью, верой и надеждой, ожили в голосах актеров и музыкантов, подарив зрителям возможность не просто прочитать, а услышать истории. Каждый текст — это сердце, вложенное в слова; каждая интонация — это память, которую невозможно стереть. Благодаря участию артистов, письма стали мостом между поколениями.
«Материнская забота — величайшая сила, способная преодолеть любые испытания и трудности. Письма, отправленные матерями своим сыновьям в годы Великой Отечественной войны, наполнены болью расставания, тревогой и надеждой на скорое воссоединение. Эти строки становились духовной опорой солдат, укрепляли веру в победу и придавали силы продолжать борьбу. Инициатива МТС и Музея Победы посвящена сохранению памяти о семейном единстве, поддержке близких и передаче опыта поколений. Через историю писем военных лет мы вновь осознаём силу материнской любви и значимость преемственности традиций в жизни каждого человека», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.
Проект приурочен к выходу сериала «Солдатская мать», премьера которого состоялась эксклюзивно на KION 1 мая.
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