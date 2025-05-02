Торжественное мероприятие в честь Дня Победы состоялось в Нижнем Новгороде 7 мая Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Торжественный митинг, посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на Горьковской магистрали 7 мая 2025 года у мемориала «Бронепоезд Козьма Минин» в Нижнем Новгороде.

В мероприятии приняли участие начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, депутаты Госдумы, ветераны-железнодорожники и молодежный актив ГЖД, студенты и школьники профильных учебных заведений, жители Нижнего Новгорода.

В своем обращении к участникам мероприятия начальник Сергей Дорофеевский отметил, что железнодорожники внесли весомый вклад в Великую Победу.

«От работников стальных магистралей зависела отправка солдат, оружия, провизии и боеприпасов на линию фронта, эвакуация раненых, а также заводов и оборудования. Часто в военные годы машинистами становились женщины, старики и молодые ребята, потому что все мужчины были на полях сражений. Кроме работы в тылу, железнодорожники совершали и славные боевые подвиги. Знаменитые бронепоезда «Илья Муромец» и «Козьма Минин» входили в состав 31-го особого дивизиона. Именно они участвовали в боях под Москвой, Орлом, Брянском, Ковелем, Жлобином, Варшавой. Успешно дошли до Франкфурта-на-Одере», - подчеркнул начальник Горьковской магистрали.

Перед участниками мероприятия выступили духовой оркестр центрального дворца культуры железнодорожников, местные музыкальные творческие коллективы и воспитанники театральной студии, которые представили постановку о подвигах железнодорожников и исполнили композиции военных лет.

«Трудно переоценить подвиг железнодорожников во время войны. Из Горького по железной дороге было отправлено полмиллиона грузовых автомобилей, 100 тыс. орудий, 10 тыс. знаменитых «Катюш». На плечах железнодорожников лежала большая ответственность по эвакуации мирного населения, промышленных предприятий, доставки боеприпасов, оборудования и продовольствия на фронт. Память об этом подвиге – это не просто слова, это наша ответственность перед будущими поколениями. Пока мы помним, все ветераны, все Герои Великой Отечественной войны будут жить, жить в наших сердцах, наших делах, в наших будущих поколениях», - отметил Сергей Морозов.

В конце митинга участники и почетные гости почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Бронепоезд Козьма Минин».

Напомним, что сегодня в Нижний Новгород после двухнедельного тура вернулся «Поезд Победы». Мемориальный состав сформирован на Горьковской магистрали в честь 80-летия Великой Победы. Ретропоезд посетил 47 станций, на которых его в общей сложности встретили более 250 тыс. человек. За время пути мемориальный состав прошел 7 тыс. км, был заправлен 44 тоннами угля и 150 кубометрами воды.