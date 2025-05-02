Полпред президента в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем Победы Политика

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В своём обращении он подчеркнул, что, несмотря на уходящие годы, память о подвиге советского народа остаётся живой.

Комаров напомнил, что День Победы — это не только воспоминания о прошлом, но и осознание важности настоящего. Он отметил, что жители округа с благодарностью вспоминают героев войны, глядя на кадры кинохроники, фотографии с фронта и страницы книг.

"С годами остаётся всё меньше свидетелей нашей Победы, но жива память о ней. Она в нас – в том, как мы бережём друг друга и защищаем свою Родину", — заявил полпред.

Он также выразил благодарность участникам специальной военной операции, которые, по его словам, героически продолжают дело своих предков, защищая Россию и приближая мирное будущее.

"Верим, мы непобедимы!" — подчеркнул Игорь Комаров, завершая поздравление.