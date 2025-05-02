Георгиевская лента
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
09 мая 2025 07:00  [61] Полпред президента в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем Победы
08 мая 2025 15:53  [282] Евгений Люлин принял участие в митинге в селе Чернуха, посвященном 80-летию Победы
08 мая 2025 15:15  [328] Немецкая делегация передала Нижнему Новгороду уникальную реликвию ко Дню Победы
07 мая 2025 09:43  [344] Депутаты ЗСНО предлагают сократить сроки согласования земляных работ
06 мая 2025 11:27  [471] Кстовский район включили в Нижегородский округ для выборов в Госдуму
04 мая 2025 13:00  [736] В Госдуме призвали наказать учениц нижегородской школы, избивших лощадь
30 апреля 2025 10:07  [800] Нижегородская область усилит сотрудничество с Курской после визита Глеба Никитина
30 апреля 2025 09:55  [712] Нижегородцы продолжают восстанавливать инфраструктуру в ДНР
30 апреля 2025 09:15  [636] К 2030 году качество среды в опорных населенных пунктах России планируют повысить на 30%
29 апреля 2025 16:48  [762] Быть или не быть памятнику Сталину в Нижнем Новгороде, выяснится в июне
Политика

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем Победы

09 мая 2025 07:00  [61] Политика
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей округа с Днем Победы

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей региона с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. В своём обращении он подчеркнул, что, несмотря на уходящие годы, память о подвиге советского народа остаётся живой.

Комаров напомнил, что День Победы — это не только воспоминания о прошлом, но и осознание важности настоящего. Он отметил, что жители округа с благодарностью вспоминают героев войны, глядя на кадры кинохроники, фотографии с фронта и страницы книг.

"С годами остаётся всё меньше свидетелей нашей Победы, но жива память о ней. Она в нас – в том, как мы бережём друг друга и защищаем свою Родину", — заявил полпред.

Он также выразил благодарность участникам специальной военной операции, которые, по его словам, героически продолжают дело своих предков, защищая Россию и приближая мирное будущее.

"Верим, мы непобедимы!" — подчеркнул Игорь Комаров, завершая поздравление.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День Победы Игорь Комаров Полномочный представитель Президента РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph