Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем Победы

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с 80-летием Великой Победы. В своём обращении он выразил глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны и подчеркнул значимость их подвига для нынешних и будущих поколений.
По словам главы региона, День Победы остаётся священной датой, объединяющей миллионы людей. Никитин отметил, что вырос на рассказах ветеранов, и до сих пор испытывает сильные эмоции, представляя, через что им пришлось пройти.
"Ком встает в горле, когда представляешь, какие невзгоды они пережили, какой высокой ценой досталась советскому народу Победа", — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что ликование 9 мая 1945 года неразрывно связано с болью утрат, которую испытала каждая семья.
Никитин также рассказал о вручении памятных медалей и удостоверений Почётных граждан Нижегородской области фронтовикам. Он назвал их "настоящими легендами", в историях которых — сила духа, жизнелюбие, скромность и вера в справедливость.
Особое внимание губернатор уделил теме преемственности поколений. Он заявил, что участники специальной военной операции сегодня продолжают подвиг своих дедов и прадедов.
"Как и в далеком 1941-м, в один ряд с профессиональными военнослужащими на защиту России встали мужчины и женщины разных возрастов и профессий", — отметил Никитин.
В завершение губернатор пожелал всем жителям весеннего настроения, радостных событий и веры в лучшее. Он выразил надежду, что пример героизма ветеранов приблизит новую Великую Победу.
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