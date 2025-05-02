Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем Победы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с 80-летием Великой Победы. В своём обращении он выразил глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны и подчеркнул значимость их подвига для нынешних и будущих поколений.

По словам главы региона, День Победы остаётся священной датой, объединяющей миллионы людей. Никитин отметил, что вырос на рассказах ветеранов, и до сих пор испытывает сильные эмоции, представляя, через что им пришлось пройти.

"Ком встает в горле, когда представляешь, какие невзгоды они пережили, какой высокой ценой досталась советскому народу Победа", — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что ликование 9 мая 1945 года неразрывно связано с болью утрат, которую испытала каждая семья.

Никитин также рассказал о вручении памятных медалей и удостоверений Почётных граждан Нижегородской области фронтовикам. Он назвал их "настоящими легендами", в историях которых — сила духа, жизнелюбие, скромность и вера в справедливость.

Особое внимание губернатор уделил теме преемственности поколений. Он заявил, что участники специальной военной операции сегодня продолжают подвиг своих дедов и прадедов.

"Как и в далеком 1941-м, в один ряд с профессиональными военнослужащими на защиту России встали мужчины и женщины разных возрастов и профессий", — отметил Никитин.

В завершение губернатор пожелал всем жителям весеннего настроения, радостных событий и веры в лучшее. Он выразил надежду, что пример героизма ветеранов приблизит новую Великую Победу.